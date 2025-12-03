Yeni Resident Evil Requiem Oynanışı Farklı Bir Mekanı Gösteriyor

2026, Resident Evil için önemli bir yıl olacak. Otuzuncu yıl kutlamalarının yanı sıra, hem yeni bir film ve hem de yeni bir ana oyun bizi bekliyor. Açılışı ise Resident Evil Requiem ile yapacağız. Bizleri Grace Ashcroft ile dehşet verici bir maceraya sürükleyecek olan oyun için, yeni bir oynanış kesiti yayınlandı. Demolardakinden farklı bir mekani ekranımıza getirip, silahlı çatışma sekansını da gösteriyor.

Yeni Resident Evil Requiem Kesiti ile Oyunda Farklı Bir Yer Görüyoruz

Bildiğiniz gibi sıradaki oyunun, ton olarak Resident Evil 2 ve Resident Evil 7: Biohazard'ın dengi olacağı söylenmişti. Yani daha çok korkuya odaklı olacak. Bunun da bize başrol karakterimiz üzerinden yaşatılması hedefleniyor. Şimdiye kadar gördüğümüz demo oynanışları da bir nevi bu hissiyatı yaşatıyordu. Bugün ortaya çıkan yeni oynanış kesiti ise aynı zamanda çatışma sekansları için de örnek teşkil ediyor.

There was some new Resident Evil Requiem gameplay of a new area with Grace fighting a zombie in the Resident Evil special program that aired on Japanese television. pic.twitter.com/FToPeqi4HW — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) December 3, 2025

Bir Japon kanalındaki özel Resident Evil programı sırasında ekrana gelen oynanıştan alınan kısımda, tamamıyla farklı bir zombiler ile olan çatışmaların nasıl gerçekleştiğini görebiliyoruz. Ayrıca birinci kişi bakış açısından üçüncü kişi bakış açısına geçişi de görebilmek mümkün oluyor. Sadece tabanca kullanıldığı için bu sekans muhtemelen oyunun başlangıç safhasından alınmış. Birinci kişi bakış açısından oynanış da aynı yedinci oyunda olduğu gibi hayli ürkütücü görünüyor. Zaten geliştiriciler de Resident Evil 7: Biohazard'ın atmosferini kaldıramayan oyuncuları düşünerek, üçüncü kişi bakış açısını da getirmişlerdi.

Ethan Winters sonrasında seri için bir başka yeni yüz diyebileceğimiz Grace Ashcroft, bir FBI Analisti ve aynı zamanda da Outbreak oyunlarından tanıdığımız Alyssa Ashcroft'un kızı oluyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir röportaj ile bu karakterin, kolay bir şekilde korkması ile de diğer karakterlerden önemli ölçüde ayrıldığı söylenmişti. Her ne kadar pozisyonu dolayısı ile silahlara aşina olsa da, Chris Redfield ve Leon Scott Kennedy ile karşılaştırıldığında, etrafa mermi yağdırdığımız bir oynanışın sunulmayacağı söylenmişti. Bu noktada Ethan, seride gördüğümüz en sıradan karakter olma özelliğini elinde tutmaya devam edecek.

Ayrıca Grace Ashcroft, Chris Redfield ve Leon Scott Kennedy gibi işin ustası olmayacak. Geliştiriciler oyunculara kaynaklarının sınırlı olduğunu hissettirmeyi ve bu sınırlı kaynaklar ile neler yapabileceklerini çözmeye çalışmalarını istiyorlar. Bu açıdan baktığımızda, klasik bir hayatta kalma-korkuya yakın bir deneyiminin bizleri beklediğini söyleyebilirz.