Resident Evil Requiem için İlk Oyun İçi Videolar Paylaşıldı

2026'nın en çok beklenen oyunlarından Resident Evil: Requiem için ufak bir oynanış videosu paylaşıldı. Bu tam olarak bir oynanış videosu değil aslında. Oyunun geliştiricilerinden mesajların olduğu bir içerik, ancak oyundan birkaç sahneye ev sahipliği yapıyor. Capcom, bu videoyu Spotlight Showcase 2025 etkinliğinde gün yüzüne çıkarırken, oyunun yönetmeni Koshi Nakanishi şöyle dedi:

Bu oyun bir ağıt. Önceki oyunlarda hayatını kaybedenlere bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Resident Evil serisi Umbrella ve Raccoon City’deki zombi salgınıyla doğdu. ‘Requiem’ ismini bu serinin bir dönüm noktası olması için seçtik.

Birinci ve Üçüncü Şahıs Bakış Açısı Doğrulandı

Zaten biliniyordu ancak Capcom, oyundaki yeni ana karakterin Grace Ashcroft olduğunu doğruladı ve Leon S. Kennedy gibi deneyimli karakterlere kıyasla daha içine kapanık ve korku dolu bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Tanıtımda gösterilen kısa oynanış görüntüleri, oyunun hem birinci şahıs (first-person) hem de üçüncü şahıs (third-person) bakış açılarını destekleyeceğini de göstermiş oldu. Korkuyu daha kapsamlı yaşamak isteyenler için birinci şahıs modu biçilmiş kaftan olacak.

Resident Evil: Requiem Ne Zaman Çıkacak?

Bir FBI ajanı olarak oldukça yetenekli ve silah kullanımı konusunda deneyimli olan Grace'in macerası 2026'da başlayacak. Resident Evil: Requiem çıkış tarihi 27 Şubat olarak belirlendi. Oyun şu anda Steam'de yer alıyor. Dilerseniz istek listenize ekleyebilirsiniz.