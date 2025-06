Dev İndirim: Türkçe Destekli Beyond: Two Souls Aşırı Ucuzladı!

Türkçe dil desteğine sahip olan Beyond: Two Souls'u henüz oynamamış olan oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Elliot Page ve Willem Dafoe'nin rol aldığı oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün. Peki, Beyond: Two Souls indirim ile kaç TL'ye düştü?

Beyond: Two Souls'un Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Steam'de Yaz İndirimi başladı. Bu kampanya ile birlikte çok sayıda oyun indirime girdi. Bunlar arasında Beyond: Two Souls da yer alıyor. Yüzde 90 oranında indirime giren oyun 15,99 dolar (637 TL) yerine 1,59 dolara (63 TL) satılmaya başlandı.

Quantic Dream Collection da indirime girdi. Beyond: Two Souls'un yanı sıra Detroit: Become Human, Heavy Rain ve Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered'ın yer aldığı paketin fiyatı 64,76 dolardan (2.582 TL) 14,36 dolara (572 TL) düştü.

Beyond: Two Souls Önerilen Sistem ereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri (64 bit)

Windows 7 veya üzeri (64 bit) İşlemci: Intel Core i5-6600K 3.5GHz / AMD Ryzen 3 1300X 3.4GHz

Intel Core i5-6600K 3.5GHz / AMD Ryzen 3 1300X 3.4GHz RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 4GB VRAM / AMD Radeon R9 390 4GB VRAM

NVIDIA GeForce GTX 970 4GB VRAM / AMD Radeon R9 390 4GB VRAM DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Çözünürlük ve FPS: 1080p, 60 FPS

Beyond: Two Souls'un yüklenebilmesi için en az 49 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Beyond: Two Souls Fragmanı

Beyond: Two Souls Nasıl Bir Oyun?

Quantic Dream tarafından geliştirilen Beyond: Two Souls, en iyi hikayeli oyunlar arasında yer alıyor. Psikolojik aksiyon gerilim oyunu Jodie'nin hayatını konu alıyor. Oyunda yaptığımız seçimler, diyalogları ve bazı olayların gidişatını etkileyebiliyor.

Kaliteli grafikleri, duygusal hikâyesi ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkan oyunda Elliot Page ve Willem Dafoe de rol aldı. 76 Metacritic puanına sahip oyun 2020 yılında satışa sunuldu.