Resident Evil Survival Unit'te Tanıdık Yüzler Görmeye Devam Edeceğiz

Mobil Resident Evil oyunu oyuncuların ilgi odağı olmaya devam eder iken, kadroya yeni karakterlerin katılacağı da önceden belli oldu. Ayrıca sadece Resident Evil Survival Unit için özel bi yaratık da tasarlanmış. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Resident Evil Survival Unit'te Karakter Çeşitliliği Artacak

Capcom ve Joycity Corporation ortaklığında geliştirilmekte olan Resident Evil Survival Unit, Android ve iOS tabanlı cihazlar için yayınlanmıştı. Resident Evil 7: Biohazard ile seriye katılan Ethan Winters ve Ada Wong, Claire Redfield, Carlos Oliveira, Jill Valentine ve Leon Scott Kennedy dahil on dokuz karakter arasından arasından seçim yaparak ekibimizi oluşturduktan sonra, hayatta kalmaya ve karşımıza çıkan bulmacaları çözmeye çalışarak görevimizi yerine getirmek durumundayız. Bu noktada, destek konumunda Barry Burton, Marvin Branagh, Merchant ve Robert Kendo gibi karakterler de karşımıza çıkıyorlar.

Oyunun çıkışının üzerinden fazla bir zaman geçmemiş olmasına rağmen, ilerleyen süreçte daha başka tanıdık yüzler görüp görmeyeceğimiz merak ediliyordu. Yakın bir zaman önce Android versiyonu üzerinde gerçekleştirilen veri madenciliği ise heyecan verici sonuçlandı.

Portekiz menşeli REvil sitesine yansıyan rapora bakılırsa, Chris Redfield (Resident Evil Remake), Excella Gionne (Resident Evil 5) ve Sherry Birkin (Resident Evil 6) karakterlerinin kadroya ekleneceği, resmi duyuru öncesinde ortaya çıktı. Bilhassa Claire Redfield'ın oyunda ilk günden bulunmayışı sürpriz olmuştu. Belli ki sonraya saklanıyormuş ve veri madencileri sayesinde önceden öğrenmiş olduk.

Diğer yandan, serinin daha önceki hiçbir oyununda görmediğimiz Mortem isimli bir yaratık da karşımıza çıkacak. Oldukça ilginç bir tasarımı olan bu yeni yaratığın, Licker gibi uzun bir dili ve Resident Evil 0 oyunundaki Eliminator gibi bir yüzü var. Ayrıca vücut yapısının da Tyrant'ı anımsattığını söyleyebiliriz. Muhtemelen bölüm sonu düşmanı olup, başımızı epey ağrıtacak diyebiliriz.

Şu an için yeni düşmanın ve karakterlerin ne zaman oyuna ekleneceği bilinmiyor. Ancak söz konusu sızıntı, daha fazla tanıdık yüz görmeye devam edeceğimiz habercisi oldu. Bunun da biz oyuncular için sevindirici bir durum olduğunu söyleyebiliriz.