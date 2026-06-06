Resident Evil'ın Efsane Oyunu Geri Dönüyor! Fragman Paylaşıldı

Resident Evil Requiem ile elde edilen büyük başarıdan sonra Capcom fırsatı değerlendirmekte kararlı görünüyor. Öyle ki serinin en çok sevilen yapımlarından biri olan Resident Evil Code Veronica'nın tamamen yeni nesil sürümü duyuruldu. Sil baştan ele alınacak olan oyun, Resident Evil Veronica olarak adlandırılacak. Hatta ilk fragman da paylaşıldı.

Resident Evil Veronica Nasıl Bir Oyun Olacak?

Hayatta kalma oyunları arasına katılmaya hazırlanan Resident Evil Veronica, Code Veronica'nın yeni nesil için tamamen yenilenmiş bir versiyonu olarak piyasaya sürülecek. Oyun genel olarak serinin özünü oluşturan o kasvetli atmosfere sahip olmaya devam edecek. Sınırlı kaynağınız olacağı için sahip olduğunuz eşyaları da doğru değerlendirmek zorunda olacaksınız.

Üçüncü şahıs bakış açısı ile oynanacak olan bu oyun, orijinaline kıyasla daha gelişmiş grafiklerle geleceği için oyuncuların karşısında çok daha ürpertici bir yapım olacak. Raccoon City felaketinden kurtulan Claire Redfield'ın kayıp abisi Chris'i ararken kendisini Umbrella'nın gizli üssünde bulmasını merkezine alacak.

Redfield kardeşlerin içine sürüklendiği bu korkutucu dünyada hayatta kalmak bir hayli zor olacak. Oyun boyunca Umbrella'nın tüyler ürperten sırlarını çözmeye çalışacaksınız. Son derece büyük tehditlere karşı mücadele verirken bir yandan da silah ve ipucu toplamanız gerekecek. Çeşitli ipuçlarını bir araya getirerek bulmacaları çözecek, kilitli yerleri açarak ilerleyebileceksiniz.

Resident Evil Veronica Ne Zaman Çıkacak?

Resident Evil serisinin arasında yerini alacak olan Resident Evil Veronica'nın 2027 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bilindiği üzere Resident Evil Requiem, 2026'nın başlarında piyasaya sürüldü ve bu yapımla çok ciddi bir satış başarısı elde edildi. Capcom, söz konusu oyuna olan ilgi düzeyini yüksek tutmak için şu an çeşitli güncelleme ve DLC'lere odaklanmış durumda. Oyuncuların hemen Requiem'i bırakmasını istemiyor.

Şirket, son birkaç yıldır her sene büyük bir popüler oyun piyasaya sürme eğiliminde olduğu için 2026 yılını tercih etmemesi anlaşılabilir bir sebep. Ne de olsa 2026 yılı Resident Evil Requiem gibi büyük ve ses getiren projelerle kapatılmış durumda. Ortada sürdürülen bir başarı varken eğlence devinin bu oyunu yıl içinde piyasaya sürülmesi, Requiem'i gölgeleme potansiyeli taşıyor. O yüzden bunun yerine 2027'yi tercih ediyor.

Resident Evil Requiem Neden Bu Kadar Popüler Olmuştu?

Resident Evil Requiem'in ticari açıdan başarılı olmasının arkasında aslında tek bir sebep yok. Her şeyden önce bu oyunda hayranların bir numaralı karakteri olan Leon S. Kennedy geri döndü. Karakterin iç dünyasına daha yakından bakış atma imkânı elde edilen yapıma sadece Kennedy sayesinde bile çok yoğun ilgi gösterildi.

Bu oyunun başarılı olmasının bir diğer nedeni, serinin özüne geri dönmesi oldu. İlk oyunları çıktığı zaman oynayanlar hatırlayacaktır ki Resident Evil oyunları bir zamanlar önümüze gelen zombiyi alt ettiğimiz bir oyun değildi. Adım atmadan önce iki kere düşünüyorduk, yaratıklar epey korkutucu seviyedeydi. Üstelik o zaman grafikler şimdiki gibi çok gelişmiş de değildi. Buna rağmen oyuncuları korkutmayı başarıyordu. Capcom ise Requiem'de son birkaç oyunda nelerin atlandığını gözden geçirdi ve eksik noktaları bularak serinin özüne dönmeyi başardı.

Editörün Yorumu

Resident Evil Veronica'dan yana beklentilerimin epey yüksek olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Claire Redfield'a odaklanan bir yapım olması, oyuna epey ilgi duymamı sağladı. Bu karakteri gelişmiş grafiklerle yönetmenin oldukça keyifli olacağını düşünüyorum. Siz de eğer benim gibi söz konusu karakteri seviyorsanız Veronica'yı oynamaktan epey keyif alacaksınızdır.