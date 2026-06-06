Yeni Star Wars Oyunundan Fragman Geldi! Çıkış Tarihi Belli Oldu

Star Wars: Zero Company'nin kısa bir süre önce çıkış tarihi ve fiyatı sızdırılmıştı. Summer Game Fest etkinliğinde oyunla ilgili merak edilen tüm sorular yanıtlandı. Söz konusu sızıntıların önemli bir kısmının doğru olduğu ortaya çıktı. Oyunun hem fragmanı yayınlandı hem çıkış tarihi paylaşıldı hem ön siparişe açıldı.

Star Wars: Zero Company Nasıl Bir Oyun Olacak?

Star Wars: Zero Company, çok kaotik bir dönemde geçecek. Fragmanın sonuna baktığınızda da görebileceğiniz üzere Skywalker, mavi ışın kılıcıyla gösteriliyor. Bu da hikâyenin Yıldız Savaşları serisinin Sith'in İntikamı filminden öncesinde geçtiğine işaret ediyor. Oyunun merkezinde eski bir subay olan Hawks olacak.

İlginç karakterlerden oluşan, birbirine tamamen zıt kişilerle dolu bir ekip bulunacak ve aynı ekip, tehlikeli bir grubun peşine düşecek. Oyun, Star Wars evreninden 150'den fazla gezegen içerecek. Özelleştirmeye epey ağırlık verilecek. 7 farklı ırktan (Weequay, Neimoidian, Twi'lek, Togruta, Ovissian, Devaronian ve Zabrak) birini seçerek oynayabileceksiniz.

Star Wars: Zero Company Ne Zaman Çıkacak?

Star Wars: Zero Company, 27 Ağustos 2026'da piyasaya sürülecek. Oyunun piyasaya sürülmesi için Ağustos ayının sonunun tercih edilmesinin aslında oldukça stratejik bir hamle olduğu söylenebilir. Oyunun çıkış yaptığı dönemden hemen önce ve sonra çok büyük yapımlar piyasaya sürülecek. Örneğin Temmuz ayında Assassin's Creed Black Flag'in yeniden yapımı, Eylül ayında Marvel's Wolverine, Kasım ayında GTA 6 piyasaya sürülecek.

Yılın ilerleyen aylarında oyun sektörü büyük bütçeli oyunlarla dolup taşıcak. Ağustos ayı ise Zero Company'ye yaklaşık 2-3 hafta gibi oldukça değerli bir süre sunacak. Bu süre zarfında oyuncuların ilgisini üzerinde toplayacağı için mümkün olduğunca çok kazanç elde edilebilecek. Ayrıca ciddi bir kitle de edinme fırsatına sahip olacak.

Star Wars: Zero Company'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Star Wars: Zero Company an itibarıyla ön siparişe açılmış durumda. Oyunun standart sürümü Steam üzerinden 49.99 dolara (2 bin 302 TL), Deluxe sürümü ise 59.99 dolara (2 bin 763 TL) satılıyor. Epic Games'te standart sürüm 2 bin 499 TL, Deluxe sürümü 2 bin 999 TL'ye oyuncularla buluşturuluyor. Xbox ve PlayStation'da ise standart sürümün fiyatı 2 bin 999 TL, Deluxe sürümünün fiyatı 3 bin 499 TL olarak belirlendi.

Editörün Yorumu

Star Wars: Zero Company'nin piyasaya sürüleceği tarihin çok iyi seçildiğini düşünüyorum. Ağustos öncesi ve sonrası, geliştiriciler açısından tam anlamıyla kaotik olacak. Piyasaya sürülecek çok fazla yüksek bütçeli yapım olacağı için oyuncuların hangisini oynayacağına karar vermesi epey zorlaşacak. Bu kadar oyunun arasından Star Wars: Zero Company'nin öne çıkarılmaya çalışılması pek doğru olmayacaktır. Ağustos ayı, oyunun sadık kitle edinmesi için gerekli sürenin elde edilmesini sağlayacaktır.