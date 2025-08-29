Resmen Yaprak Dökümü: Nissan 16 Yıl Aradan Sonra...

Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız Nissan fabrikalarını kapatıyor haberini hatırlarsınız. Bu kapsamda Japon asıllı marka da ciddi sorunlar yaşanıyor. Ayrıca marka 16 yılın ardından ilk kez küresel satışlarda bu denli büyük bir düşüş yaşadı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Nissan 16 Yıl Sonra İlk 10’dan Düştü: Satışlarda Büyük Gerileme!

Japon otomotiv devi Nissan son dönemde hem finansal hem de operasyonel açıdan zor günlerden geçiyor. Şirket 2025’in ilk yarısında küresel satışlarda önemli bir kayıp yaşadı ve 16 yıl sonra ilk kez ilk 10 üretici arasından çıktı.

Araştırma firması MarketLines’ın verilerine göre Nissan’ın satışları yüzde 6 gerileyerek 1,61 milyon adede düştü. Bu sonuç markayı yalnızca Toyota ve Volkswagen gibi devlerin değil aynı zamanda Çinli üreticiler BYD ve Geely’nin de gerisine itti. Özellikle BYD satışlarını yüzde 33 artırarak sekizinci sıraya yükselirken Suzuki de 1,63 milyon adetlik satışla Nissan’ın önüne geçti.

Aradaki fark yalnızca 20 bin araç olsa da bu Suzuki’nin 2004’ten bu yana ilk kez Nissan’ı geçmesi anlamına geliyor. Nissan’ın mali tabloları bu da düşüşü doğruluyor. Şirket nisan-haziran döneminde 15,7 milyar yen (yaklaşık 105 milyon dolar) zarar açıkladı. Bu Nissan’ın üst üste dördüncü çeyrekte zarar etmesi demek. Oysa geçen yıl aynı dönemde şirket 28,5 milyar yen (191 milyon dolar) kâr elde etmişti.

ABD’de satışlar durağan seyrederken asıl kayıp Nissan’ın en büyük pazarı olan Çin’de yaşandı. Yılın ilk yarısında Çin’de satışlar yüzde 18 azalarak 270 bin adede indi. Kıyaslamak gerekirse 2018’de Nissan yalnızca Çin’de 720 bin araç satmıştı. Japonya’daki iç pazar da yüzde 10 gerilemeyle 220 bin adetlik satışla 1993’ten bu yana en düşük seviyesine düştü.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...