Artık "Maaşı Dolarla Mı Alıyorsunuz?" Sorusuna Evet Diyebileceksiniz

Geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda Türkiye'de önemli bir ekonomik düzenleme yapıldı. Özellikle ticaretle uğraşanlar için önemli bir değişiklik yapıldı. 2018 yılında alınan bir kararla Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında döviz cinsinden sözleşme yapmaları yasaklanmıştı.

Bu düzenlemenin amacı, Türk Lirası'nın değerini korumak ve ekonomideki döviz bağımlılığını azaltmaktı. Yasak pek çok sektörü, özellikle de uluslararası ticaret yapan firmalar ve büyük alım satım işlemleriyle uğraşanları çıkmaza sürükledi.

2022 yılında ise menkul satış sözleşmelerine ilişkin bir düzenleme getirilmişti. Bu düzenlemeyle beraber menkul satış sözleşmelerinden kaynaklanan ödeme yükümlülüklerinin sadece Türk Lirası ile yerine getirilmesi zorunlu hale gelmişti. Sonrasında iş dünyasının ihtiyaçları baz alındı ve piyasadaki gelişmelerin de etkisiyle bu zorunluluğun kaldırıldığı duyuruldu.

Ödeme Yükümlülükleri Döviz Kuruyla Belirlenebilir

Resmi Gazete'de 6 Mart 2025 tarihinde yayımlanan yeni tebliğe göre, taşıt satış sözleşmeleri hariç olmak üzere, menkul satış sözleşmelerinde artık ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yerine getirilebilecek.

Anlamı şu: İki taraf da isterse ödemelerini dövizle yapabilecek ya da döviz kuruna bağlı olarak belirleyebilecekler. Eğer bir kişi veya şirket menkul bir malı (örneğin bir makine, ekipman ya da kıymetli maden) satıyorsa artık döviz kullanarak ödeme yapılabilecek.

Taşıt satış sözleşmeleri bu düzenleme dışında tutuldu. Bir araba satın alırken hâlâ Türk Lirası ile ödeme yapma zorunluluğu devam ediyor.

Eğer taşıt satışları da döviz üzerinden yapılırsa, araç fiyatları döviz kurlarına göre sürekli değişebilir ve bu durum tüketiciler için büyük belirsizlik yaratabilir. Bu sebeple düzenleme sadece menkul satışları kapsıyor.

Döviz Bürolarında Kamera Kayıtları Tutulacak

Sadece bu değil finans sektöründe de köklü bir değişiklik yapıldı. Döviz bürolarındaki kamera kayıtları bir yıl yerine iki yıl boyunca saklanacak. Böylece gerçekleştirilen döviz işlemlerinde daha fazla şeffaflık sağlanacak ve kara para aklama ve yasa dışı finans işlemlerinin önüne geçilecek.