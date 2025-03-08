Kuryelerin Tüm Hayatı Değişiyor! Artık BTK'ya Haber Vermek Zorundalar

8 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile dijital platformlardaki hızlı gönderi hizmetleri, posta sektörü kapsamına alındı. Bu değişiklikle birlikte kuryelerin çalışma saatleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirilmek zorunda olacak.

Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? Hayatın her köşesinde olan ve zorlu çalışma şartlarına göğüs geren kuryeler için ne değişecek?

Kuryelerin Hakları Korunacak

Pandemiden bu yana eve hizmet getirme trendi patlayarak zirveye ulaştı. O zamandan beri kuryelerin çalışma saatleri, güvenlik, kayıt dışı çalışanlar ve hizmet kalitesi gibi problemlerine bir düzenleme gelmesi gerekiyordu. Bundan böyle kuryelerin çalışma saatleriyle ilgili BTK'ya bilgi verilmesi zorunlu olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni düzenlemenin hizmet kalitesini artırmayı ve çalışan haklarını korumayı amaçladığını belirterek şunları söyledi:

Bu hizmetler başlangıçta temel gıda taşımacılığıyla başladı ancak giderek genişledi. Sektördeki büyümenin ani olması, konuya ilişkin bir düzenleme yapılmasını zorunlu kıldı. Kuryelerin çalışma saatlerinin BTK'ya bildirilmesi zorunluluğu sayesinde, mevzuata aykırı çalışma saatleri ve buna bağlı olumsuzlukların önüne geçeceğiz.

Böylece hem kuryelerin hakları korunacak, hem de işverenlerin daha şeffaf ve insani bir çerçevede hareket etmesi sağlanacak.

Sektörde Denetimler Sıklaşacak

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, hizmetler daha planlı ve sistemli sunulacak, gerektiğinde idari yaptırımlar uygulanabilecek ve sektör daha hesap verebilir bir yapıya kavuşacak.

AB örneklerinde olduğu gibi, bu hizmetleri posta sektörü kapsamına alarak yetkilendirme ve denetim şartlarını belirledik. Böylece hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve gönderi güvenliği güvence altına alınacak.

Çevresel sürdürülebilirlik de yeni düzenlemenin hedefleri arasında boy gösteriyor. Bakan Uraloğlu, kurye sektörünün çevresel etkilerini azaltmaya yönelik de önlemler alınacağını belirtti.