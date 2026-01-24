Kalp Atış Hızını İzleyen Oyun Kolu Geliştirildi! Ekranı Var

Anbernic, ilginç bir oyun konsolu ile oyuncuların karşısına çıktı. Son derece dikkat çekici bir tasarıma sahip olan bu oyun konsolunu diğerlerinden ayıran çok önemli bir farkı bulunuyor. RG G01 olarak adlandırılan bu kontrolcü, bir yandan oyun oynamanızı kolaylaştırıp daha keyifli hâle getirirken bir yandan da kalp atış hızını ölçebiliyor.

RG G01 Özellikleri

RG G01'in en ilginç özelliklerini ekran ve nabız sensörleri oluşturuyor. Oyun kolunun üzerinde çok önemli verileri takip edebileceğiniz küçük IPS ekran mevcut. Bununla beraber cihazın her iki tutma yerine yerleştiren sensörler sayesinde kalp atış hızı ölçülebiliyor. Bu da cihazın asıl işlevinin çok ötesine geçmesine yardımcı oluyor.

Hâlihazırda pek çok önemli oyun kolu geliştiricisine rakip olmayı hedefleyen Anbernic, bu cihazda kullanıcılara kablolu, 2.4 GHz kablosuz ve Bluetooth 5.0 bağlantı seçenekleri sunuyor. Hem kablolu hem 2.4 GHz modunda 1000Hz tepki hızı sunduğu ileri sürülüyor.

Cihaz, iOS, Android, Nintendo Switch, Linux, Windows ve Steam platformları ile uyumlu olarak çalışıyor. Tasarım açısından Xbox dizilimine sahip olduğunu söylemek mümkün. Konfor öncelikli bir tasarım sürecinden geliştirilen cihaz, çift modlu tetik düğmeleri ve işlev atanabilen arka düğmelerle beraber geliyor.

Anbernic, RG G01'in fiyatı ile ilgili henüz resmî bir açıklamada bulunmadı ancak duyurunun zamanlamasına bakılacak olursa yeni oyun kolunun Şubat 2026'nın başında ya da ortasına doğru satışa sunulması muhtemel. Önceki modellerle kıyaslayacak olursak yeni modelin çok da ucuz bir cihaz olmayabilir.