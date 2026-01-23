1.039 TL Değerindeki İki Oyun Bedava Dağıtılıyor! Sakın Kaçırmayın
Normalde Steam'de toplam 1.039 TL'ye satılan iki oyun, Amazon Prime abonelerine ücretsiz olarak sunuluyor. İşte merak edilen bütün ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Harold Halibut ve D&D Stronghold: Kingdom Simulator, Amazon Prime abonelerine ücretsiz oldu.
- Steam'de normalde Harold Halibut 17.99 dolar (780 TL), DDS Kingdom Simulator 5.99 dolar (259 TL) fiyat etiketiyle satılıyor.
- D&D Kingdom Simulator 25 Şubat 2026, Harold Halibut ise 25 Mart 2026'ya kadar bedava alınabiliyor.
Strateji ve hikâye odaklı oyunları sevenlerin ekran başından ayrılamamasına neden olacak iki oyun ücretsiz dağıtılıyor. Amazon Prime abonelerine sunulan oyunlara şu an itibarıyla hiçbir ücret ödemeden sahip olmak mümkün ancak bu fırsat sınırlı süreliğine geçerli olduğu için biraz hızlı davranmak gerekiyor.
Harold Halibut ve DDS: Kingdom Simulator Ücretsiz Sunuluyor
Amazon tarafından Prime abonelerine ücretsiz olarak sunulan oyunlar arasında Harold Halibut ve D&D Stronghold: Kingdom Simulator yer alıyor. Şu anda Prime aboneliği devam eden herkes söz konusu oyunlara Amazon Luna web sitesi üzerinden erişip oyunu satın alma işlemi gerçekleştirebiliyor.
Yeni başlatılan kampanya, D&D Stronghold: Kingdom Simulator için 25 Şubat 2026, Harold Halibut için 25 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihlere kadar eğer oyunların kodunu alıp kütüphanenize eklerseniz ikisini de istediğiniz zaman indirip oynamaya başlama imkânına sahip olacaksınız.
Harold Halibut Nasıl Bir Oyun?
Uzay oyunları arasında yer alan Harold Halibut, okyanusta batıp kalmış bir şehir büyüklüğündeki uzay gemisinde geçiyor. Arkadaşlık gibi konuları merkezine alan oyun, insanların yaşayabileceği bir gezegen bulmak amacıyla yola çıkan ekibin 250 yıl sonra bulunduğu büyük çıkmaz üzerinden ilerliyor. Genç bir asistan olan Harold karakterini yönettiğimiz oyunda gemiyi olduğu yerden kurtarmaya çalışıyoruz.
Harold Halibut Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-7400 3.00GHz / AMD FX-8370 Eight-Core
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 480
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 56 GB kullanılabilir alan
DDS: Kingdom Simulator Nasıl Bir Oyun?
Dungeons & Dragons - Stronghold: Kingdom Simulator, kendi krallığınızı kurup yönetebileceğiniz bir strateji oyunu olarak öne çıkıyor. Bu oyunda rakip krallıklara karşı üstünlük elde etmeniz gerekiyor. Bununla birlikte krallık yönetmenin getirdiği inşaat, nüfus yönetimi, tarım ve daha pek çok gerekliliği de karşılamak zorundasınız.
DDS: Kingdom Simulator Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 ve üstü
- İşlemci: 1.8 GHz
- RAM: 512 MB
- Ekran Kartı: DirectX7 uyumlu bir ekran kartı
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan