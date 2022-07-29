Rick and Morty 6. Sezon Yayın Tarihi Açıklandı

Rick and Morty 6. sezon yayın tarihi belli oldu. Peki, dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan animasyon dizisi ne zaman yayımlanacak? Yapımcı Adult Swim tarafından paylaşılan bilgilere dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

İlk olarak 2 Aralık 2013 tarihinde yayımlanan Rick and Morty, çok kısa süre içerisinde dünya çapında büyük bir popülerliğe sahip oldu. Yetişkinlere yönelik bilim kurgu türündeki animasyon dizisi Rick and Morty'de boyutlar arası yolculuk yapabilen alkolik bilim insanı Rick ve torunu Morty'nin maceralarını konu alıyor.

Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından oldukça beğenilen animasyon dizisinin dördüncü sezonu, 2019 ve 2020 yıllarında yayımlanmıştı. 4. sezonun yayımlanmasının ardından çok sayıda izleyici beşinci sezonu beklemeye başlamıştı. 2021 yılında ise beşinci sezon, izleyiciler ile buluşmuştu.

Rick and Morty 6. Sezon Yayın Tarihi Ne Zaman?

Adult Swim, yetişkinlere yönelik animasyon dizisinin uzun bir süredir merak içerisinde beklenen altıncı sezonunun yayın tarihini duyurdu. Tüm dünyada çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan animasyon dizisinin altıncı sezonu 4 Eylül 2022 tarihinden itibaren yayımlanmaya başlayacak.

Şu anda altıncı sezon ile ilgili sadece yayın tarihi açıklandı. Bu nedenden dolayı popüler animasyon dizisinin yeni sezonunun kaç adet bölümden oluşacağı, bölümlerin hangi isimlere sahip olacağı bilinmiyor. Bunların yanı sıra altıncı sezonda yer alacak bölümlerin kaç dakika uzunluğa sahip olacağı da henüz açıklanmadı.

Dan Harmon ve Justin Roiland tarafından yaratılan animasyon dizisinin altıncı sezonu tıpkı önceki sezonlar gibi Adult Swim üzerinden yayımlanacak. Rick ve Morty'nin maceralarına tanık olduğumuz dizinin ilk beş sezonu Netflix isimli popüler dijital yayın hizmetinin kütüphanesinde yer alıyor. Dizinin yeni sezonu da ilerleyen zamanlarda Netflix'e gelecektir.

Rick and Morty dizisinin ilk dört sezonu iki yıl arayla yayımlanmıştı. Beşinci sezon, dördüncü sezonun yayımlanmasından bir yıl sonra animasyon dizisinin hayranları ile buluşmuştu. Beşinci sezondan bir yıl sonra ise altıncı sezonu göreceğiz.

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