Merakla Beklenen Spider-Man 4'ün Adı Belli Oldu

Başarılı aktör Tom Holland, Spider-Man 4 ile Peter Parker rolüne geri dönüyor. Marvel ve Sony’nin ortaklığıyla bir süredir geliştirme aşamasında olan yapım 2026 yılında vizyona girecek ve No Way Home'da tüm sevdiklerini kaybeden kahramanımızın hayatını konu alacak. Her ne kadar film hakkında bildiğimiz detaylar sınırlı olsa da bugün onların arasına bir yenisi daha eklendi. Spider-Man 4'ün adı belli oldu.

Spider-Man: Brand New Day, 31 Temmuz 2026'da Sinemalarda Olacak

Tom Holland’ın başrolünde oynadığı Spider-Man 4, Brand New Day ismiyle 31 Temmuz 2026'da sinemalarda olacak. Shang-Chi ve On Halka Efsanesi ve The Glass Castle gibi filmlerden tanıdığımız yönetmen Destin Daniel Cretton'ın başında olduğu film, No Way Home’un finalinde tüm sevdikleri tarafından unutulan Peter Parker'ı konu olacak.

Aslında "Brand New Day" ismi "Örümcek Adam" tutkunları için pek de yeni bir isimlendirme değil. Marvel çizgi romanlarında da benzer bir hikayenin bu isimle yer aldığı biliniyor. Buradan yola çıkarak Spider-Man 4'ün akışının çizgi romanlardan ilham aldığını ve çok benzer bir konuya sahip olacağını varsaymak mümkün.

Ne yazık ki filmin çıkmasına daha bir seneden fazla bir zaman var. Bu nedenle şu an için söylediğimiz her şey tahmin yapmanın ötesine gitmiyor. Ancak filmin yönetmeni Cretton, etkileyici bir hikayenin bizleri beklediğini iddia ediyor.