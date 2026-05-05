150 Gün Şarj Derdi Yok! Titreşimli Akıllı Yüzük Tanıtıldı

Hong Kong merkezli akıllı sağlık markası RingConn, 2024 yılında tanıttığı Gen 2 modelinin ardından kısa süre önce ise Gen 3 akıllı yüzüğünü piyasaya sürdü. Tasarımı, sağlık özellikleri ve uzun pil ömrüyle dikkat çeken cihazın fiyatı da netlik kazandı. İşte RingConn Gen 3’ün teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatı...

RingConn Gen 3'ün Özellikleri Neler?

Malzeme: Titanyum (iç yüzeyde medikal sınıf epoksi reçine)

Titanyum (iç yüzeyde medikal sınıf epoksi reçine) Kalınlık: 2,3 mm

2,3 mm Ağırlık: 2,5 - 3,5 gram (boyuta göre değişir)

2,5 - 3,5 gram (boyuta göre değişir) Sensörler: Optik kalp atış hızı sensörü, sıcaklık sensörü, ivmeölçer

Optik kalp atış hızı sensörü, sıcaklık sensörü, ivmeölçer Titreşim Motoru: Var

Var Sağlık Özellikleri: Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, stres, upku apnesi takibi, döngü takibi

Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, stres, upku apnesi takibi, döngü takibi Spor Özellikleri: Yürüme, koşu, bisiklet (otomatik algılama)

Yürüme, koşu, bisiklet (otomatik algılama) Batarya Ömrü: Titreşim açık: 10-12 gün Titreşim kapalı: 11-14 gün

Şarj Süresi: Yaklaşık 90 dakika

Yaklaşık 90 dakika Suya Dayanıklılık: Var (10 ATM)

Var (10 ATM) Bağlantı: Bluetooth

Bluetooth Uyumluluk: iOS ve Android

RingConn, ocak ayında düzenlenen CES fuarında tanıttığı RingConn Gen 3 akıllı yüzüğünü nihayet satışa sundu. Böylece fiyatı da netleşen modelin özelliklerine yakından bakalım. En iyi akıllı yüzük modelleri arasında yer alan RingConn Gen 3; kalp atış hızı sensörü, sıcaklık sensörü ve ivmeölçer gibi temel sensörlerle birlikte geliyor.

Kalp atış hızı sensörü, gün içindeki nabzı ölçerek spor sırasında ne kadar zorlandığını ve stresli olup olmadığını analiz etmeye yardımcı olur. Sıcaklık sensörü, vücut sıcaklığındaki değişimleri takip ederken ivmeölçer ise hareketleri algılayarak yürüyüş ve koşu gibi aktiviteleri tanır ve ne kadar hareket ettiğini ölçer.

Akıllı yüzüğün en dikkat çekici özelliği ise titreşim desteği sunması. Bu özellik kullanıcılara bildirimler vermeyi amaçlıyor. Buna göre düşük pil seviyesi, yüksek stres veya uzun süre hareketsiz kalma gibi durumlarda titreşimle uyarı veriliyor. Bu küçük bir detay gibi görünse de bu bilgileri alabilmek için akıllı telefona bakma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Uyku apnesi ve kadınlar için regl rakibi özellikleri sunan RingConn Gen 3’ün akıllı telefonlarla entegre şekilde çalıştığını da belirtelim. Markanın iOS ve Android platformlarındaki RingConn Smart Ring isimli mobil uygulamasına bağlanabilen cihaz, Apple Sağlık ve Google Sağlık hizmetleri ile de senkronize olabiliyor. Bu platformlar tüm sağlık verilerini tek bir yerde topluyor. Yani yalnızca akıllı yüzükten değil; akıllı telefon ve akıllı saat gibi cihazlardan gelen veriler de bu sistemlerde bir araya geliyor.

Suya dayanıklılığı sayesinde duş alırken veya yüzerken rahatlıkla kullanabileceğiniz RingConn Gen 3, pil ömrü konusunda da iddialı. Akıllı yüzük titreşim özelliği kapalıyken 11 ila 14 gün, açıkken ise 10 ila 12 gün kullanım süresi sunuyor. Kablosuz şarj kutusuyla birlikte bu süre toplamda 150 güne kadar uzayabiliyor.

Şarj kutusunu bir powerbank gibi düşünebilirsiniz. Uzun süre prize ihtiyaç duymadan yüzüğü şarj etmenizi sağlıyor. Tabii kutunun da pili bittiğinde yeniden şarj edilmesi gerekiyor. Ayrıca yüzük, şarj kutusuna yerleştirildiğinde yaklaşık 90 dakika içinde tamamen şarj oluyor.

RingConn Gen 3’ün Tasarımı Nasıl?

Paylaşılan bilgilere göre RingConn Gen 3, dış yüzeyinde titanyum bir tasarıma sahip. İç kısmında ise medikal sınıf epoksi reçine kaplama bulunuyor. Bu kaplamanın uzun süre ciltle temas ettiğinde tahrişe neden olmadığı belirtiliyor. Bu oldukça kritik bir detay.

Tasarımdan bahsetmişken yüzüğün yaklaşık 2,3 mm kalınlığında olduğunu da belirtelim. Ağırlığı ise tercih edilen boyuta göre 2,5 ila 3,5 gram arasında değişiyor.

RingConn Gen 3 Fiyatı Ne Kadar?

RingConn Gen 3’ün fiyatı 349 dolar (15 bin 800 TL) olarak açıklandı. Ancak ön siparişe özel olarak bu fiyatın 314 dolar (14 bin 200 TL) seviyesine düştüğünü de belirtelim. Karşılaştırma yapmak gerekirse Gen 2 Air 199 dolar (9 bin TL), Gen 2 ise 299 dolar (13 bin 500 TL) fiyat etiketine sahip. Peki RingConn Gen 3, Türkiye'de satılacak mı?

RingConn Gen 3, Türkiye'de Satılacak mı?

RingConn, ne yazık ki Türkiye’de faaliyet göstermiyor. Bu nedenle cihazın resmi olarak satışa sunulma ihtimali oldukça düşük görünüyor. Eğer satışa çıkarsa vergilerle birlikte fiyatı yaklaşık 20 bin TL civarında olabilir.

Editörün Yorumu

Açık konuşmak gerekirse akıllı yüzük gibi teknolojik aksesuarlar bana her zaman biraz gereksiz geliyor. Ancak bu gibi cihazlardan gerçekten fayda sağlayan kullanıcıların da olduğunu kabul etmek gerekiyor. Özellikle sağlık odaklı özellikler söz konusu olduğunda ciddi faydalar sunabiliyorlar. RingConn Gen 3 de sunduğu özelliklerle en çok satan akıllı yüzükler arasına girecek gibi görünüyor.