Türkiye'de En Çok Satılan SUV Arabalar: Volkswagen'den Büyük Başarı!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bununla birlikte Türkiye'de en çok satılan SUV arabalar belli oldu. Rapora göre Volkswagen'in bir otomobili zirvede konumlandı. Listede ayrıca Togg, Renault, Toyota ve KG Mobility dahil pek çok markanın otomobilleri yer alıyor.

Türkiye'de Nisan 2026'da En Çok Hangi SUV Arabalar Satıldı?

Volkswagen Taigo: 3.047 adet Togg T10X: 2.278 adet Renault Duster: 2.262 adet Toyota C-HR: 2.094 adet Volkswagen T-Cross: 1.879 adet KG Mobility Torres: 1.782 adet Volkswagen T-Roc: 1.757 adet Peugeot 2008: 1.753 adet Kia Sportage: 1.729 adet Opel Frontera: 1.713 adet

Volkswagen Taigo, geçtiğimiz ay 3 bin 47 satış adedine ulaşarak zirvede yer aldı. En ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10X, 2 bin 278 satış adedi ile ikinci sırada yer aldı. Bu otomobili 2 bin 262 satış adedine sahip olan Renault Duster takip etti. Dördüncü sırada ise 2 bin 94 satış adediyle Toyota C-HR konumlandı.

Beşinci sırada 1.879 satış adedine sahip olan Volkswagen T-Cross, altıncı sırada ise 1.782 satış adedine sahip olan KG Mobility Torres yer aldı. Bu modelleri 1.757 satış adediyle Volkswagen T-Roc takip etti. Listede ayrıca Peugeot 2008, Kia Sportage ve Opel Frontera dahil olmak üzere pek çok araba mevcut.

Türkiye'de En Çok SUV Araba Satan Markalar Hangileri? (Ocak-Nisan 2026)

Volkswagen: 22.576 adet Peugeot: 17.739 adet Toyota: 13.361 adet Renault: 12.429 adet Hyundai: 11.366 adet Chery: 8.190 adet Opel: 7.781 adet Kia: 7.780 adet Togg: 7.238 adet Citroen: 7.220 adet

Volkswagen, 2026 yılının ocak ve nisan ayları arasında en çok SUV araba satan marka oldu. Almanya merkezli şirket, Türkiye'de bu dönemde 22 bin 576 adet SUV araba sattı. Bu markayı 17 bin 739 satış adediyle Peugeot takip etti. Üçüncü sırada 13 bin 361 satış adediyle Toyota, dördüncü sırada ise 12 bin 429 satış adediyle Renault yer aldı.

Hyundai, Ocak-Nisan 2026 döneminde 11 bin 366 adet SUV otomobil sattı. Altıncı sırada8 bin 190 satış adedine sahip olan Chery, yedinci sırada ise 7 bin 781 satış adedine sahip olan Opel bulunuyor. Listede ayrıca Kia, Togg, Citroen, KG Mobility, Nissan, Volvo, Fiat, Skoda, BYD ve Mini dahil olmak üzere pek çok marka bulunuyor.

Ocak-Nisan 2026'da En Çok Satılan SUV Arabalar Hangileri?

Toyota C-HR: 11.085 adet Volkswagen Taigo: 7.989 adet Renault Duster: 7.970 adet Peugeot 2008: 7.520 adet Togg T10X: 7.238 adet Peugeot 3008: 6.146 adet Volkswagen Tiguan: 5.815 adet Kia Sportage: 5.810 adet KG Mobility Torres: 5.570 adet Fiat Egea Cross: 5.477 adet

Türkiye'de ocak ve nisan ayları arasında en çok satılan SUV otomobiller listesinde Toyota C-HR zirvede konumlandı. Otomobil, bu dönemde 11 bin 85 adet SUV satıldı. İkinci sırada 7 bin 989 satış adediyle Volkswagen Taigo, üçüncü sırada ise 7 bin 970 satış adediyle Renault Duster yer aldı. Bu otomobilleri 7 bin 520 satış adediyle Peugeot 2008 takip etti.

Togg T10X, Ocak-Nisan 2026 döneminde 7 bin 238 adet satıldı. Altıncı sırada 6 bin 146 satış adediyle Peugeot 3008, yedinci sırada ise 5 bin 815 satış adediyle Volkswagen Tiguan konumlandı. Listede ayrıca Kia Sportage, KG Mobility Torres, Fiat Egea Cross ve Opel Frontera dahil olmak üzere pek çok model yer aldı.

Editörün Yorumu

Listeye baktığımda Togg T10X'in önemli bir başarı elde ettiğini söyleyebilirim. Mart ayında listenin beşinci sırasında konumlanan yerli otomobil, nisan ayında ikinci sıraya yükseldi. Renault Duster ise hem mart hem de nisan aylarında üçüncü sırada yer aldı. Bu arada mart ayında listenin ilk sırasında bulunan Toyota C-HR, nisan ayında dördüncü sırada konumlandı.