Game Pass'e Çok Eğlenceli 13 Oyun Geliyor! Tarih Verildi

Game Pass kütüphanesi, her ay yeni eklenen oyunlarla daha zengin hâle geliyor. Xbox, her ayın başında kullanıcıları hangi oyunların beklediğinin bir listesini yayınlıyor. Bu ay için yayınlanan ilk listede ise epey dikkat çekici yapımlar yer alıyor. Söz konusu listeye bakılacak olursa Game Pass kullanıcılarını epey eğlenceli bir ay bekliyor.

Game Pass'e Hangi Oyunlar Eklenecek?

Oyun Adı Platform Abonelik Planı Tarih Final Fantasy V Bulut, Xbox Series X / S ve PC Game Pass Ultimate, Game Pass Premium ve PC Game Pass 5 Mayıs 2026 (Şu an mevcut) Ben 10 Power Trip Bulut, konsol ve PC Game Pass Ultimate, Game Pass Premium ve PC Game Pass 6 Mayıs 2026 Forza Horizon 6 Bulut, Xbox Series X / S ve PC Game Pass Ultimate ve PC Game Pass 19 Mayıs 2026 Descenders Next Bulut, konsol ve PC Game Pass Premium (Mevcut), Game Pass Ultimate ve PC Game Pass 6 Mayıs 2026 Wheel World Bulut / Xbox Series X / S ve PC Game Pass Premium (Mevcut), Game Pass Ultimate ve PC Game Pass 6 Mayıs 2026 Wildgate Bulut, Xbox Series X / S ve PC Game Pass Ultimate, Game Pass Premium ve PC Game Pass 6 Mayıs 2026 Wuchang: Fallen Feathers Bulut, Xbox Series X / S ve PC Game Pass Ultimate, Game Pass Premium (Mevcut) ve PC Game Pass 6 Mayıs 2026 Mixtape Bulut, Xbox Series X / S ve PC Game Pass Ultimate ve PC Game Pass 7 Mayıs 2026 Outbound Bulut, konsol ve PC Game Pass Ultimate ve PC Game Pass 11 Mayıs 2026 Black Jacket Bulut, Xbox Series X / S ve PC Game Pass Ultimate ve PC Game Pass 12 Mayıs 20226 Call of the Elder Gods Bulut, Xbox Series X / S ve PC Game Pass Ultimate ve PC Game Pass 12 Mayıs 20226 Elite Dangerous Bulut ve konsol Game Pass Ultimate ve Game Pass Premium 12 Mayıs 2026 Doom: The Dark Ages Bulut, Xbox Series X / S ve PC Game Pass Premium (Mevcut), Game Pass Ultimate ve PC Game Pass 14 Mayıs 2026 Subnautica 2 Bulut, Xbox Series X / S ve PC Game Pass Ultimate ve PC Game Pass 14 Mayıs 2026

Final Fantasy V Nasıl Bir Oyun?

Square Enix Yayıncı: Square Enix

Final Fantasy V, rol yapma oyunları arasında yer alıyor. Oyunda sırayla hamle yapıyorsunuz. Çeşitli sınıfların bulunduğu bu yapımda karakterlerin yetenekleri de hangi sınıfa bağlı olduğuna göre değişiklik gösteriyor. Alışması epey zaman alıyor ancak bir kez oynanışa hâkim hâle geldikten sonra hiç zorluk yaşamıyorsunuz.

Ben 10 Power Trip Nasıl Bir Oyun?

PHL Collective Yayıncı: Outright Games

Ben 10: Power Trip, çok basit bir oyun gibi görünen ama oynamaya başladıktan sonra epey eğlenceli olduğunu gördüğünüz bir yapım. Bu üç boyutlu yapımda haritada istediğiniz gibi dolaşabiliyor, görev yapabiliyor, düşmanlarla savaşabiliyorsunuz. Ben 10, çeşitli uzaylılara dönüşerek bu düşmanlara karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Forza Horizon 6 Nasıl Bir Oyun?

Playground Games Yayıncı: Xbox Game Studios

Forza Horizon 6, açık dünya yarış oyunları arasında yer almaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar paylaşılan bilgilerden ve görüntülerden hareketle bu yeni oyunun öne çıkacak yönlerinden biri garaj özelleştirme sistemi olacak. Sadece aracınızı modifiye etmekle kalmayacak, kendi mekânınızı da dilediğiniz gibi tasarlayabileceksiniz. Bu arada oyunun Japonya'da geçeceğini de belirtelim.

Descenders Next Nasıl Bir Oyun?

RageSquid Yayıncı: No More Robots

Descenders Next, yüksek tempolu oyunlardan biri. Oyunda bir harita seçiyor ve kayarak bitiş noktasına ulaşmaya çalışıyorsunuz. Oyunda birden hızlandığınız için çok dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer hızınıza hız katmak isterseniz bu size daha fazla puan kazandırabiliyor fakat bunu kontrol edemezseniz oyunu kaybetme riskiniz de bulunuyor. O yüzden tercihlerinizi iyi yapmanız gerekiyor.

Wheel World Nasıl Bir Oyun?

Messhof Yayıncı: Annapurna Interactive

Wheel World, bisiklet sürmekten keyif alanların oynayabileceği bir oyun. Oyunda zaman zaman aşırı hızlanabiliyorsunuz. Ne kadar iyi performans sergilerseniz bu hıza yeniden ulaşmak için beklemeniz gereken süre de o kadar düşük oluyor. Bu arada haritada özgür şekilde gezmenize izin verildiğini de belirtelim.

Wildgate Nasıl Bir Oyun?

Moonshot Games Yayıncı: Dreamhaven

Wildgate, bir yandan ganimet topladığınız diğer yandan da görev yaptığınız bir oyun. Tabii, siz bunlarla uğraşırken başka bir oyuncu da sizi hedef alabiliyor. Oyunda 4 kişilik bir ekip bulunuyor. Bu ekibin üyeleri eğer dikkatli olmazsa düşman saldırılarına karşı açık hedef hâline gelebiliyorsunuz.

Wuchang: Fallen Feathers Nasıl Bir Oyun?

Leenzee Yayıncı: 505 Games

Wuchang: Fallen Feathers, karanlık bir atmosfere sahip oyun. Oldukça zorlayıcı bir savaş sistemi bulunuyor. Oyun, Ming Hanedanı'nın son dönemlerinde geçiyor. Hafızasını kaybetmiş bir savaşçı olan Wuchang'i kontrol ediyoruz. Bu karakter gizemli bir hastalığa yakalanmış durumda. Söz konusu hastalık, hikâyenin gidişatı üzerinde de önemli rol oynuyor.

Mixtape Nasıl Bir Oyun?

Beethoven and Dinosaur Yayıncı: Annapurna Interactive

Mixtape özellikle ritmi ön plana çıkaran bir oyun. Oyunda bir anda kendinizi kaykayla kayarken bulurken çok geçmeden arabada arkadaşlarınızla müzik dinlediğinizi görebiliyorsunuz. Bunun sebebi ise oyunun üç arkadaşın son gecesinde geçmişi hatırlaması. Aksiyon isteyenler için ideal olmasa da nostaljik hisler uyandıranlar için şans verilmesi gereken bir seçenek olduğu söylenebilir.

Editörün Yorumu

Mayıs ayında Game Pass'e eklenecek oyunlar arasında abonelerin severek oynayacağı birçok yapım olduğu kanaatindeyim. Özellikle Elite Dangerous gibi yapımlar, geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenmiş durumda. Tabii, Mixtape gibi çıktığı gün Game Pass'e gelecek olan oyunlar da şimdiden büyük merak uyandırmayı başardı. Game Pass Ultimate ve PC Game Pass kullanıcılarının bu oyunu zaman kaybetmeden deneme fırsatına sahip olmasının oldukça önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim.