Game Pass'e Çok Eğlenceli 13 Oyun Geliyor! Tarih Verildi
Game Pass kütüphanesine Mayıs ayının ilk yarısında hangi oyunların ekleneceği netleşti. Listede Forza Horizon 6, Mixtape ve daha birçok oyun bulunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Game Pass kütüphanesine Mayıs ayında eklenecek olan oyunlar arasında Forza Horizon 6, Wildgate, Mixtape ve Call of the Elder Gods gibi yapımlar yer alıyor.
- Game Pass Ultimate, Game Pass Premium ve PC Game Pass kullanıcıları şu andan itibaren Final Fantasy V isimli oyuna erişebiliyor.
- Büyük bir merakla beklenen Forza Horizon 6, piyasaya sürüldüğü ilk günden itibaren Game Pass Ultimate ve PC Game Pass kullanıcıları tarafından oynanabilir olacak.
Game Pass kütüphanesi, her ay yeni eklenen oyunlarla daha zengin hâle geliyor. Xbox, her ayın başında kullanıcıları hangi oyunların beklediğinin bir listesini yayınlıyor. Bu ay için yayınlanan ilk listede ise epey dikkat çekici yapımlar yer alıyor. Söz konusu listeye bakılacak olursa Game Pass kullanıcılarını epey eğlenceli bir ay bekliyor.
Game Pass'e Hangi Oyunlar Eklenecek?
|Oyun Adı
|Platform
|Abonelik Planı
|Tarih
|Final Fantasy V
|Bulut, Xbox Series X / S ve PC
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium ve PC Game Pass
|5 Mayıs 2026 (Şu an mevcut)
|Ben 10 Power Trip
|Bulut, konsol ve PC
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium ve PC Game Pass
|6 Mayıs 2026
|Forza Horizon 6
|Bulut, Xbox Series X / S ve PC
|Game Pass Ultimate ve PC Game Pass
|19 Mayıs 2026
|Descenders Next
|Bulut, konsol ve PC
|Game Pass Premium (Mevcut), Game Pass Ultimate ve PC Game Pass
|6 Mayıs 2026
|Wheel World
|Bulut / Xbox Series X / S ve PC
|Game Pass Premium (Mevcut), Game Pass Ultimate ve PC Game Pass
|6 Mayıs 2026
|Wildgate
|Bulut, Xbox Series X / S ve PC
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium ve PC Game Pass
|6 Mayıs 2026
|Wuchang: Fallen Feathers
|Bulut, Xbox Series X / S ve PC
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium (Mevcut) ve PC Game Pass
|6 Mayıs 2026
|Mixtape
|Bulut, Xbox Series X / S ve PC
|Game Pass Ultimate ve PC Game Pass
|7 Mayıs 2026
|Outbound
|Bulut, konsol ve PC
|Game Pass Ultimate ve PC Game Pass
|11 Mayıs 2026
|Black Jacket
|Bulut, Xbox Series X / S ve PC
|Game Pass Ultimate ve PC Game Pass
|12 Mayıs 20226
|Call of the Elder Gods
|Bulut, Xbox Series X / S ve PC
|Game Pass Ultimate ve PC Game Pass
|12 Mayıs 20226
|Elite Dangerous
|Bulut ve konsol
|Game Pass Ultimate ve Game Pass Premium
|12 Mayıs 2026
|Doom: The Dark Ages
|Bulut, Xbox Series X / S ve PC
|Game Pass Premium (Mevcut), Game Pass Ultimate ve PC Game Pass
|14 Mayıs 2026
|Subnautica 2
|Bulut, Xbox Series X / S ve PC
|Game Pass Ultimate ve PC Game Pass
|14 Mayıs 2026
Final Fantasy V Nasıl Bir Oyun?
- Geliştirici: Square Enix
- Yayıncı: Square Enix
Final Fantasy V, rol yapma oyunları arasında yer alıyor. Oyunda sırayla hamle yapıyorsunuz. Çeşitli sınıfların bulunduğu bu yapımda karakterlerin yetenekleri de hangi sınıfa bağlı olduğuna göre değişiklik gösteriyor. Alışması epey zaman alıyor ancak bir kez oynanışa hâkim hâle geldikten sonra hiç zorluk yaşamıyorsunuz.
Ben 10 Power Trip Nasıl Bir Oyun?
- Geliştirici: PHL Collective
- Yayıncı: Outright Games
Ben 10: Power Trip, çok basit bir oyun gibi görünen ama oynamaya başladıktan sonra epey eğlenceli olduğunu gördüğünüz bir yapım. Bu üç boyutlu yapımda haritada istediğiniz gibi dolaşabiliyor, görev yapabiliyor, düşmanlarla savaşabiliyorsunuz. Ben 10, çeşitli uzaylılara dönüşerek bu düşmanlara karşı önemli bir avantaj elde ediyor.
Forza Horizon 6 Nasıl Bir Oyun?
- Geliştirici: Playground Games
- Yayıncı: Xbox Game Studios
Forza Horizon 6, açık dünya yarış oyunları arasında yer almaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar paylaşılan bilgilerden ve görüntülerden hareketle bu yeni oyunun öne çıkacak yönlerinden biri garaj özelleştirme sistemi olacak. Sadece aracınızı modifiye etmekle kalmayacak, kendi mekânınızı da dilediğiniz gibi tasarlayabileceksiniz. Bu arada oyunun Japonya'da geçeceğini de belirtelim.
Descenders Next Nasıl Bir Oyun?
- Geliştirici: RageSquid
- Yayıncı: No More Robots
Descenders Next, yüksek tempolu oyunlardan biri. Oyunda bir harita seçiyor ve kayarak bitiş noktasına ulaşmaya çalışıyorsunuz. Oyunda birden hızlandığınız için çok dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer hızınıza hız katmak isterseniz bu size daha fazla puan kazandırabiliyor fakat bunu kontrol edemezseniz oyunu kaybetme riskiniz de bulunuyor. O yüzden tercihlerinizi iyi yapmanız gerekiyor.
Wheel World Nasıl Bir Oyun?
- Geliştirici: Messhof
- Yayıncı: Annapurna Interactive
Wheel World, bisiklet sürmekten keyif alanların oynayabileceği bir oyun. Oyunda zaman zaman aşırı hızlanabiliyorsunuz. Ne kadar iyi performans sergilerseniz bu hıza yeniden ulaşmak için beklemeniz gereken süre de o kadar düşük oluyor. Bu arada haritada özgür şekilde gezmenize izin verildiğini de belirtelim.
Wildgate Nasıl Bir Oyun?
- Geliştirici: Moonshot Games
- Yayıncı: Dreamhaven
Wildgate, bir yandan ganimet topladığınız diğer yandan da görev yaptığınız bir oyun. Tabii, siz bunlarla uğraşırken başka bir oyuncu da sizi hedef alabiliyor. Oyunda 4 kişilik bir ekip bulunuyor. Bu ekibin üyeleri eğer dikkatli olmazsa düşman saldırılarına karşı açık hedef hâline gelebiliyorsunuz.
Wuchang: Fallen Feathers Nasıl Bir Oyun?
- Geliştirici: Leenzee
- Yayıncı: 505 Games
Wuchang: Fallen Feathers, karanlık bir atmosfere sahip oyun. Oldukça zorlayıcı bir savaş sistemi bulunuyor. Oyun, Ming Hanedanı'nın son dönemlerinde geçiyor. Hafızasını kaybetmiş bir savaşçı olan Wuchang'i kontrol ediyoruz. Bu karakter gizemli bir hastalığa yakalanmış durumda. Söz konusu hastalık, hikâyenin gidişatı üzerinde de önemli rol oynuyor.
Mixtape Nasıl Bir Oyun?
- Geliştirici: Beethoven and Dinosaur
- Yayıncı: Annapurna Interactive
Mixtape özellikle ritmi ön plana çıkaran bir oyun. Oyunda bir anda kendinizi kaykayla kayarken bulurken çok geçmeden arabada arkadaşlarınızla müzik dinlediğinizi görebiliyorsunuz. Bunun sebebi ise oyunun üç arkadaşın son gecesinde geçmişi hatırlaması. Aksiyon isteyenler için ideal olmasa da nostaljik hisler uyandıranlar için şans verilmesi gereken bir seçenek olduğu söylenebilir.
Editörün Yorumu
Mayıs ayında Game Pass'e eklenecek oyunlar arasında abonelerin severek oynayacağı birçok yapım olduğu kanaatindeyim. Özellikle Elite Dangerous gibi yapımlar, geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenmiş durumda. Tabii, Mixtape gibi çıktığı gün Game Pass'e gelecek olan oyunlar da şimdiden büyük merak uyandırmayı başardı. Game Pass Ultimate ve PC Game Pass kullanıcılarının bu oyunu zaman kaybetmeden deneme fırsatına sahip olmasının oldukça önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim.