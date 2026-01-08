Bu Yüzük, Yüksek Tansiyon Riskini Önceden Tespit Ediyor

RingConn Gen 3, CES 2026'da tanıtıldı. Yeni akıllı yüzük, çok sayıda renk seçeneği ile birlikte geliyor. Markanın bu yeni cihazı, yüksek tansiyon riski başta olmak üzere pek çok pek çok önemli özellik sayesinde kullanıcıların yeni ilgi odağı hâline gelecek gibi görünüyor.

RingConn Gen 3 Özellikleri

RingConn Gen 3, her kullanıcıya uygun olmasını sağlamak için geniş bir seçenek yelpazesi ile birlikte geliyor. 6 numaradan başlayıp 15 numaraya kadar uzanan bu geniş seçenek yelpazesi, akıllı yüzüğü hem ince hem kalın parmak yapısı ile uyumlu hâle getirerek kullanıcıların kendilerine en uygun yüzüğü kullanmasına imkân tanıyor.

Bu cihazın en önemli özelliklerinin başında yüksek tansiyon riskine karşı önceden uyarma özelliği geliyor ancak bu sistemin doğrudan tıbbi düzeyde ölçümü yapmadığının ve gelişmiş bir tansiyon aletini tam olarak karşılamadığını belirtmekte fayda var. Yüzük, bu uyarıları diğer verilerden hareketle elde ettiği belirtilere göre veriyor.

Siyah, gümüş ve altın renk seçenekleri ile birlikte gelen cihaz, kandaki oksijen seviyesi, kalp atış hızı, vücut sıcaklığı gibi çeşitli bilgileri göz önünde bulundurarak bir analiz gerçekleştiriyor. Daha sonra kullanıcının yüksek tansiyon riskine işaret edebilecek anormal durumların olup olmadığını kontrol ediyor. Ortada eğer bir sorun varsa bu konuda kullanıcıya bilgilendirmede bulunup erkenden harekete geçmesini sağlıyor.

Yeni akıllı yüzük, titreşim özelliğine sahip. Bu, antrenmanlarda belirli bir hedefe ulaşıldığında ya da kişinin sağlığı ile ilgili beklenmedik bir durum tespit edildiğinde kullanıcının anında bilgilendirilmesini sağlıyor. Önceki modelin 10-12 günlük pil ömründen daha uzun bir kullanım süresi vadeden bu cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği ve nasıl fiyatlandırılacağı şimdilik soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.