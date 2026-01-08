76 Saatlik Pil Ömrü Sunan Kulaklıklar Tanıtıldı! Gürültü Engelliyor

JBL, CES 2026'da üst düzey özelliklerle birlikte gelen yeni kulaklıkları Tune 780NC ile 680NC'yi tanıttı. Her iki kulaklık da oldukça uzun bir kullanım süresine sahip olması ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca birden fazla cihaza aynı anda bağlanma gibi pratik çözümlerle birlikte kullanıcıların karşısına çıkıyor.

JBL Tune 780NC ve 680NC'nin Özellikleri Neler?

JBL Tune 780NC ve 680NC modelleri, seride büyük bir değişim meydana gelmesini sağlayan iki kulaklık olarak ön plana çıkıyor. Kullanıcılar, ilk kez bu modellerle ANC ya da diğer bir deyişle aktif gürültü engelleme özelliğine kavuşuyor. Böylece YouTube Music ve Apple Music gibi platformlarda dinlediğiniz şarkılara daha iyi odaklanabiliyorsunuz.

780NC, 40 mm; 680NC, 32 mm sürücüye sahip. Bunun haricinde her iki model de 76 saate kadar pil ömrü sunuyor. Böylece kulaklığı sürekli şarj etmek zorunda kalmıyor, bir yolculuğa çıkmanız hâlinde oldukça uzun bir süre boyunca dış dünyadan kopup dinlediğiniz müziğe konsantre olabiliyorsunuz.

Cihazlar, Bluetooth 6.0 desteği sunuyor. Bu versiyon, verileri önceki sürümlere göre çok daha hızlı bir şekilde aktardığı için daha kesintisiz bir deneyim elde edeceksiniz. Öte yandan LE Audio desteği sayesinde cihaz daha az güç harcayıp daha yüksek ses kalitesi sağlıyor.

Kulaklıklar aynı anda iki farklı cihaza bağlanabiliyor. Örneğin tablette bir video izlerken telefonunuza bir arama gelirse manuel olarak geçiş yapmanıza gerek olmuyor. Cihaz otomatik olarak telefona geçiyor. Arama sonlandırıldıktan sonra video izlemeye kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Cihaz, tüm bunlara ek olarak sadece sizin sesinize odaklanıyor. Böylece gürültülü ortamlarda dahi sesiniz karşı tarafa net bir şekilde iletilebiliyor. Bu arada kulaklıkların Haziran 2026'da satışa sunulacağını belirtelim.