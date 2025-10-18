Davulcu Vur Davula: LoL Kış Haritası İçin Geri Sayım Başladı!

Dünyanın en popüler çevrim içi oyunlarından biri olan League of Legends veya kısa adıyla LoL, ülkemizde milyonlarca oyuncuya sahip. Hem Türkiye’de hem de global oyuncu topluluğunda yıllardır en çok talep edilen şeylerden biri ise kış temalı harita. Son kez yıllar önce oyunda yer alan bu özel harita, LoL tarihinde unutulmaz bir dönem olarak hafızalara kazındı.

Karlara gömülmüş arazi, kırağı kaplı ağaçlarve donmuş nehirler, oyunculara hem nostalji hem de eşsiz bir atmosfer sunuyordu. Geçtiğimiz aylarda ise bu haritanın yeniden oyuna ekleneceği iddia edilmişti. Şimdiyse Riot Games, nihayet beklenen açıklamayı yaptı.

LoL Kış Haritası Geri Dönüyor

Riot Games, oyuncuların yıllardır beklediği kış temalı Summoner’s Rift haritasını geri getireceğini resmen açıkladı. Ana oyun modu olan Summoner’s Rift, 25.23 yamasıyla birlikte 19 Kasım 2025’te yeniden karlar altında olacak. Böylece oyuncular, yıllar sonra nostaljik bir atmosferde karşı karşıya gelecek.

Kış haritası en son 2018 Snowdown Showdown etkinliğinde oyunculara sunulmuştu. O günden bu yana Riot, haritanın geri gelmemesinin sebebi olarak yoğun iş yükü ve teknik zorlukları göstermişti. Mevsimsel temalar, farklı harita versiyonları için ayrı ayrı tasarım, ek test süreçleri ve bakım gerektiriyordu. Özellikle Elemental Ejderhalar sonrası harita çeşitliliği arttığı için bu süreç daha da karmaşık hale gelmişti.

Ancak görünen o ki Riot, sonunda topluluğun sesini duydu. Kış haritası geldikten sonra oyunun oyuncu sayısı rekoru kırması bekleniyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.