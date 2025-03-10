Rise of the Ronin PC Sürümünde Kronik Arıza!

Rise of the Ronin geçtiğimiz yıl PlayStation 5 için çıkış yapmış ve genel olarak olumlu yorumlar almıştı. Ancak, PC sürümünün ciddi optimizasyon sorunlarıyla geleceği konuşuluyor. Özellikle de Team Ninja'nın PC portlarıyla geçmişte yaşadığı sıkıntılar düşünüldüğünde, bu haber pek şaşırtıcı değil.

Ön inceleme yapan bazı yayınlar, Rise of the Ronin'in PC sürümünün ciddi performans problemleri yaşadığını bildiriyor. PushSquare gibi kaynaklara göre ise oyunda ciddi bir optimizasyon sorunu var.

Sorunsuz Oynamak İçin İyi Bir Sistem Lazım

Bazı kullanıcılar, oyunun kabul edilebilir bir performans sunabilmesi için abartı derecede güçlü bir donanıma ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Şu anki önizlemeler, stabil bir deneyim için gerçekten güçlü bir sistem gerektiğini gösteriyor.

İşin özü, düşük performanslı bir sisteme sahip olan oyuncular Rise of the Ronin PC sürümünden nasibini alamayacak.

Team Ninja'nın ilk gün yaması ile bazı sorunları düzeltebileceği konuşuluyor. Ancak oyun dünyasında bilinen bir gerçek şudur ki: Büyük çaplı performans sorunları yaşayan oyunlar için sıkıntılar hiçbir zaman yamalarla kapanmaz.

Daha önce Wo Long: Fallen Dynasty gibi oyunları da büyük performans sıkıntılarıyla çıkış yapmış ve Steam'de olumsuz eleştiri oklarına maruz kalmıştı. Her iki oyun da Katana Engine adlı oyun motorunu kullanıyor; yani motorun sorunlu olmasına rağmen kullanılmaya devam etmesi de ayrı bir soru işareti yaratıyor.

Rise of the Ronin PC sürümü, 11 Mart 2025'te çıkış yapacak. Bakalım Team Ninja bu defa PC oyuncularını memnun edebilecek mi.