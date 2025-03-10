Quartz Avı Yeniden Başlıyor! Styx: Blades of Greed Duyuruldu

NACON, sevilen Styx serisinin devam oyununu resmen duyurdu. Styx: Blades of Greed için geri sayım başlıyor. Eğer sinsi sinsi ilerlemeyi, düşmanları kandırmayı ve gölgeler arasında kaybolmayı seviyorsanız, Styx'in yeni macerası tam size göre olacak.

Serinin önceki oyunlarından alışık olduğumuz gibi, oyun yine özgürlük ve yaratıcılığı ön planda tutuyor. Büyük, dikey olarak tasarlanmış alanlarda gizlilikle ilerleyecek, yeni araçlar ve yetenekler kullanarak hedefimize ulaşacağız. Oyunun ana kahramanı yine Styx. Her zamanki gibi çevikliğini ve keskin zekasını kullanarak düşmanlarını alt edecek.

Üç Yeni Büyük Bölge Ekleniyor

Styx bir kez daha Quartz'ın peşine düşüyor ve bunu yaparken bambaşka haritalarda uzun soluklu bir yolculuğa çıkıyor. Styx: Blades of Greed, üç büyük açık dünya ortamı sunacak:

The Wall

Akenash

Turquoise Dawn

İnsanların dünyasının sınırı olan The Wall, savaşın eşiğindeki krallıkların tam ortasında kalan bir nokta. Akenash ise Elf başkentinin harabeleri. Styx'in peşinde olduğu Quartz burada oldukça yoğun bir şekilde bulunuyor. Turquoise Dawn da Orkların yaşadığı bir köy. Burada hayatta kalmak için epey uyanık olmanız gerekiyor.

Styx Yeni Beceriler Kazandı

Oyunun teması tamamen gizlilik üzerine; dolayısıyla baş kahramanımızın görünmezlik ve klonlama yetenekleri yine hat safhada olacak. Styx, Quartz sayesinde Zihin Kontrolü ve Zaman Akışı gibi büyülerle düşmanları manipüle edebilecek ve kullandığı kancalar sayesinde ulaşılması imkânsız noktalara kancayla tutunabilecek ve devasa duvarlara tırmanabilek. Son olarak planör ekipmanını kullanarak havada bir kuş gibi süzülecek.

Styx: Blades of Greed tanıtım videosu:



Oyun 2025'in sonbaharında yayınlanacak. Detaylı bilgi ve takibe almak için Steam sayfasını ziyaret edebilirsiniz.