Roblox Yeni Özelliğiyle TikTok'tan Farksız Olacak! (Video)

Online oyun dünyasının devlerinden Roblox, bir yandan Türkiye gibi yasaklandığı ülkelere geri dönmek için güvenlik önlemlerini artırırken, bir yandan da platformunu yeni özelliklerle geliştirmeye devam ediyor. Şirket son olarak geçtiğimiz saatlerde düzenlediği yeni geliştirici konferansında yakında oyuna eklenecek yeni özelliklerini duyurdu.

Konferansın en dikkat çekici duyurusu ise yeni "Roblox Anları" isimli kısa video özelliği oldu. Firma, yeni kısa video akışı ile TikTok'ta yayınlanan Roblox içeriklerini platformunda tutmayı hedefliyor. Detaylar haberde!

Roblox Anları Nasıl Çalışacak?

Şirketin "Roblox Moments" adını verdiği yeni özellik, kullanıcıların oyun içerisinde kaydettikleri anları dikey video formunda düzenleyip Roblox'ta paylaşmasını sağlayacak. İçerik üreticileri, tıpkı TikTok'ta olduğu gibi kaydettikleri videolara müzik veya filtre ekleyebiliyor ve küçük metinler oluşturabilecek. Öte yandan sadece 30 saniye ve daha az süredeki videolar akışta paylaşılabilecek.

Roblox Anları'nı TikTok'tan daha cazip hale getiren en önemli özellik ise videodan doğrudan oyuna geçiş yapılabilmesi. Örneğin, bir araba yarışı videosu izlerken tek bir dokunuşla o yarışı sunan sunucuya doğrudan katılabileceksiniz.

Bununla birlikte şirket, uzun bir süredir tartışma konusu olan güvenlik endişeleri için her içeriğin detaylı bir moderasyon sürecinden geçip daha sonrasında paylaşılacağını bildiriyor. Firma ayrıca yeni video akışının çocuk oyuncuları nasıl etkileyeceğini incelemek için kademeli bir yayınlama stratejisi izleyeceklerini ancak bu yıl içerisinde özelliğin pek çok kullanıcıyla buluşacağını ifade etti.

Introducing Roblox Moments, the ultimate discovery experience. Now you can easily capture and share your epic wins (and fails) with the world. Beta is live— discovery starts now. #RDC25 pic.twitter.com/c3YZF1tT2O — Roblox (@Roblox) September 5, 2025

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Roblox Anları özelliği TikTok'a rakip olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.