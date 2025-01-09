Roblox ve Discord Yasağı Hakkında Yeni Gelişme! Engel Kalkacak mı?

Çevrim içi oyun platformu Roblox'a 2024 yılının ağustos ayında, mesajlaşma uygulaması Discord'a ise 2024 yılının ekim ayında erişim engeli getirilmişti. Bu nedenle çok sayıda kişi uzun bir süredir iki platforma erişim sağlayamıyor.

Roblox ve Discord yasağı kalkacak mı sorusunun yanıtın merak edilirken önemli bir gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox ve Discord yasağı hakkında önemli bir açıklamada bulundu.

Roblox ve Discord Yasağı Kalkacak mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı programda NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. "Roblox ve Discord gibi platformlarla sorunlar yaşanmıştı. Erişim yasakları vardı. Bunlardaki son durum nedir" sorusunu yanıtlayan Bakan Uraloğlu, şu sözleri kullandı:

"Mahkemenin kararları gerekçeleri var onları düzeltip yerine getirdiklerinde mahkeme kapatma kararını kaldırırsa bize de bildirim yaparsa biz de gereğini yaparız."

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