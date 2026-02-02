Türkiye'de Yasaklı Olan Roblox Bir Ülkede Daha Engellendi

Türkiye'de uzun bir zamandan beri erişim engeli devam eden Roblox, bir ülkede daha yasaklandı. Son alınan kararla birlikte oyun platformu Mısır'da da erişime engellendi. Bununla birlikte Roblox'a erişilemeyen ülke sayısı 10'a yükseldi. Şu anda dünya genelinde çok sayıda oyuncu uygulanan kararlardan dolayı platformdaki oyunlara erişim sağlayamıyor.

Roblox Artık Mısır'da da Yasaklı

Mısır, oyuncuların diğer arkadaşları ile çevrim içi oyunlar oynamasına ve üçüncü taraf geliştiricilerin kendi oyunlarını yapıp sunmasına imkân tanıyan Roblox'u engelleme kararı aldı. Yetkililer, bu yasağın uygulanması için gerekli önlemleri almaya başladı. Bu verilen kararın arkasında ise pek çok neden yatıyor.

Bu kararın platformda yer alan içeriklerin yeterince denetlenmemesi, yazılı ya da sesli sohbet imkânları sunarak çocukların yabancılarla kontrolsüz bir şekilde iletişim kurmasını mümkün kılması, küçüklerin önemli miktarlarda harcama yapmasına neden olabilecek oyun içi satın alımlar da dahil olmak üzere pek çok değerlendirmenin sonucunda alındığı belirtildi.

Roblox, Endişeleri Gidermeye Çalışıyor

Dünya genelinde çocuk güvenliğine ilişkin eleştirilerin hedefinde olan Roblox, son birkaç yıldır bu endişeleri ortadan kaldırmak adına pek çok adım attı. Hatta bunların arasında selfie ile yaş doğrulama sistemi de bulunuyor. Bu özellik, kullanıcıların yüzlerinin göründüğü bir fotoğrafı yükleyerek yaşlarını doğrulamalarını gerektirecek.

Çekilen selfieler kullanılarak kullanıcının yüzü analiz edilecek ve buradan elde edilen bilgilerle yaşı tahmin edilecek. Sistem, kullanıcıları 9 yaş altı, 9-12, 13-15, 16-17, 18-20 ve 21 yaş üstü olmak üzere toplam altı farklı yaş grubundan birine dahil edecek. Böylece her oyuncu esasında kendi yaş grubundakilerle eşleşecek. Bu da yetişkin yabancılarla iletişime geçmelerini imkânsız hâle getirecek. Bu sistemin erişim engelinin kaldırılmasını sağlayıp sağlamayacağı ise ilerleyen günlerde ortaya çıkacak.