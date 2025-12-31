Roblox, Türkiye'de Şirket Kurdu mu? Yasak Ne Zaman Kalkacak?

Roblox, Türkiye'de ne zaman açılacak? Kuşkusuz bu sorunun cevabı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle bu konuyla ilgili en ufak bir gelişme bile insanların ilgisini çekiyor. Benzer bir durum bugün yaşandı. Roblox, Türkiye'de şirket kurdu iddiası herkesi heyecanlandırırken, durumun pek de beklendiği gibi olmadığı ortaya çıktı.

Roblox, Türkiye'de Şirket Açtı mı?

Roblox'un Türkiye'de şirket açtığı iddiası tüm interneti sardı. Buna göre Roblox, Türkiye'de "Roblox Turkey Teknolojik Destek ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi" adında 35 milyon TL sermayeli bir şirket kurdu. Peki bu doğru mu, Roblo gerçekten de Türkiye'de şirket açtı mı?

Evet, bugün gündem olan Roblox'un Türkiye'de şirket kurduğu iddiası doğru. Gerçekten de böyle bir şirket var. Ancak doğru olmayan şey ise bu şirketin yeni kurulduğu. Söz konusu şirket yeni değil, Mayıs 2025'te kuruldu.

Bu haberlerin ardından "Roblox'un Türkiye'deki erişim engeli kalkacak mı?" sorusunu soran insan sayısı da arttı. Elbette ki Roblox'un şirket kurması bu konuda oldukça önemli bir adım. Ancak aradan geçen yedi aya rağmen henüz platform açılmadı.

Ne yazık ki Roblox, Türkiye'de şirket kurdu iddiaları da bu konuda çok bir değişim sağlamayacak. Bu konuda ne Roblox cephesi ne de Türkiye'deki yetkililerden bir açıklama gelmezken, oyunların da hevesleri yine kursağında kaldı.

Yine de bir umut var. Bilnidiği üzere Roblox'un erişime engellenme nedenleri arasında çocuklar için güvenli olmayan içerikler yer alıyordu. Türkiye'de yedi ay önce kurulan şirket, yasalara aykırı içeriklerin bildirilir bildirilmez yayından kaldırılmasını mümkün hale getirdi.

Hatta Türkiye'ye özel bir denetim ekibi kurulması da muhtemel. Yine de henüz erişim engelinin kaldırılmasına yönelik resmî bir açıklama yok Erişim engeli kararı, Adana Sulh Ceza Hakimliği kararıyla alınmıştı ve yasak hala devam ediyor.