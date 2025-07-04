Kimse Beklemiyordu: Roblox'tan Sürpriz Türkiye Hamlesi!

Blok tabanlı yapısıyla öne çıkan ve günümüzün en popüler çevrim içi oyun platformlarından Roblox, dünya genelinde milyonlarca oyuncuya sahip. Türkiye’de de özellikle küçük yaştaki kullanıcılar arasında büyük bir ilgi görüyor. Ancak ne yazık ki geçtiğimiz yıl ağustos ayında erişime engellendi. Bu durum yüz binlerce oyuncu için hayal kırıklığı yarattı fakat platformun yeniden açılması için girişimler sürüyor.

Bu süreçte dikkat çeken adımlardan birini CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül attı. Kısa süre önce ABD’nin San Francisco kentinde yer alan Roblox merkezini ziyaret eden Sarıgül, şirket yetkilileriyle görüşerek Türkiye’deki oyuncular adına umut veren bir adım attı. Sarıgül’ün ülkemize dönüşünde yaptığı son açıklamalar ise Roblox hayranlarını sevindirdi. Peki Roblox ülkemizde ne zaman tekrar erişime açılacak?

Roblox, Türkiye'de İki Ofis Açacak

Sarıgül, Roblox merkezindeki görüşmelerinin ardından şirketin süreci yakından takip ettiğini ve çalışmalarını sürdürdüğünü duyurmuştu. Nihayet firmadan dikkat çeken bir hamle geldi. Milletvekilinin geçtiğimiz saatlerde paylaştığı bilgilere göre Roblox, İstanbul ve Ankara’da ofis açma kararı aldı.

Şirketin bu kararı oldukça kritik. Türkiye’de ofis açılmasıyla birlikte hukuki açıdan resmi bir temsilci sağlanacak ve böylece yeniden erişime açılma süreci hızlanacak. Ayrıca ülkemize özel ekiplerin hizmet verebilmesi de mümkün hale gelecek. Sarıgül, Roblox'un ağustos ayında oyuncularla buluşacağını söyledi. Paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

Sevgili gençler, sevgili çocuklar, gözümüz aydın. Amerika'ya gittim biliyorsunuz, temasları yaptım. Roblox yetkilileri, şu an itibarıyla İstanbul Şişli ve Ankara'da merkez açmaya karar verdiler. İnanıyorum ki ağustos ayı içerisinde oyunlarınıza kavuşacaksınız. Roblox açılacak, meydan sizin artık.

Roblox Neden Erişime Engellendi?

Roblox’un Türkiye’de erişime kapatılmasının temel nedeni, platformdaki bazı içeriklerin “çocuk istismarına yol açabilecek” unsurlar taşıdığı gerekçesiyle tespit edilmesiydi. Adana’da yürütülen bir savcılık soruşturması sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, 7 Ağustos 2024 tarihinde erişim engeli kararını onayladı.

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