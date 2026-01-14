Roblox Yasağı Bir Süre Daha Devam Edebilir! Büyük Kriz Kapıda

Roblox, Türkiye'de uygunsuz içeriklerin yer alması ve çocukların güvenliğini sağlamak gibi nedenlerle Adana Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmişti. Daha sonra Türkiye'de şirket kurması ve yaş doğrulama sistemi getirmesi gibi gelişmelerle birlikte bu engelin kaldırılma ihtimali artmıştı. Son gelişmelere bakılacak olursa şirkette işler pek de iyi gitmiyor.

Yeni aktarılan bilgilere göre büyük oyun platformunun kullanıcıların sadece kendisiyle aynı yaş grubundaki kişilerle konuşmasını sağlayan yeni sistemi beklendiği gibi çalışmıyor. Hatta bu sistem gelir elde etmek için kullanılmaya başlanmış durumda. Bu da çocuklar için tehlikenin tam olarak ortadan kalkmadığını gösteriyor.

Roblox'a Türkiye'de Bir Süre Daha Erişilemeyebilir

Ortaya çıkan bilgilere göre Roblox'un yaş doğrulama sisteminden geçen hesaplar çeşitli web siteleri üzerinden satışa çıkarıldı. Üstelik bu hesaplar 4 dolar (172 TL) gibi çok düşük bir meblağ karşılığında alınabiliyor. Ulaşılabilir bir fiyatla satılması ise küçük yaştakilerin herhangi bir kısıtlama olmadan istediği oyunu oynamaya devam etmesini sağlıyor.

Şirket, 150 milyondan fazla kullanıcısı olan Roblox'ta on milyonlarca kullanıcının yaşını doğruladığını, bunun topluluğu çok daha güvenli yapıp her yaşa uygun bir ortam sağladığını ileri sürdü. Daha sonra ise bu sisteme yöneltilen eleştiri oklarına karşı açıklamada bulundu ancak bu aksini savunmaktan ziyade itiraf niteliğindeydi.

Platform, ebeveynlerin çocukları adına hesabı yaş doğrulamasından geçirdiğini ve bunun sonucunda çocukların 21 yaş ve üstü kullanıcı grubuna yerleştirildiğini ifade etti. Devamında ise sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürdüğünü, bu konu ile ilgili yakında çok daha fazla bilgi paylaşılacağını aktardı. Bu açıklama ve sistemin kötüye kullanımının diğer örnekleri göz önünde bulundurulduğunda Roblox'un hâlâ çocuklar için uygunluk kriterlerini karşılamadığını belirtmek mümkün. Dolayısıyla Türkiye'deki erişim engeli de bir süre daha devam edebilir.