Temizliği Kolaylaştıran Roborock H60 Hub Ultra, Türkiye’de Satışa Çıktı

Temizlik ve teknolojiyi aynı kategoride buluşturan Roborock, kablosuz dikey süpürge kategorisindeki en yeni modelleri H60 Hub Ultra ve H60’u Türkiye'de satışa sundu. Şirketin yeni süpürgeleri güçlü emiş kapasitesi, otomatik toz boşaltma ve alerjen filtreleme teknolojisiyle öne çıkıyor. Üstelik fiyatı da piyasadaki rakiplerine göre oldukça uygun.

Roborock H60 Hub Ultra 24.999 TL’den Satışa Çıktı

Roborock H60 Hub Ultra, 24.999 TL fiyatıyla satışa sunuldu. Süpürge, 210 AW emiş gücü, 90 dakikalık kullanım süresi ve 3 litrelik torbaya 10 saniyede otomatik toz aktarımıyla dikkat çekiyor. Bu sistem, kullanıcıyı yaklaşık 100 gün boyunca toza dokunma zahmetinden kurtarıyor.

Ayrıca H13 HEPA filtreli beş aşamalı yapısıyla 0,3 mikron büyüklüğündeki parçacıkların yüzde 99,95’ini yakalayarak iç ortam havasını temizliyor. Belirtmekte fayda var ki 24.999 TL'llik fiyat etiketi gerçekten de ucuz değil. Ancak benzer özellikler sunan rakip ürünlerin çoğundan daha uygun fiyatlı.

Serinin diğer üyesi Roborock H60 ise 2,6 kg’lık hafif gövdesi, 115 AW emiş gücü ve 90° bükülebilen borusuyla manevra kabiliyetine odaklanıyor. 180° katlanabilir tasarımı sayesinde yatak altı ve koltuk kenarları gibi ulaşılması zor bölgelerde etkili temizlik sağlıyor. Anti-Tangle başlığı, saç ve tüylerin fırçaya dolanmasını önleyerek kesintisiz kullanım sunuyor.

Ne yazık ki bu daha da uygun fiyatlı modelin henüz fiyatı açıklanmadı. Her iki modelde de Anti-Tangle teknolojisine sahip “köpek dişi” başlık kullanılıyor. Bu tasarım saçların kolayca çözülmesini sağlarken fırçanın ömrünü uzatıyor.

Bağımsız testlerden geçen cihazlar, Allergy Care etiketiyle sertifikalandırıldı ve polen ile evcil hayvan tüyü gibi alerjenlerin yüzde 99,9’unu hapsedebiliyor. Eğer siz de güçlü ve etkili bir dikey süpürge arıyorsanız, Roborock Türkiye sayfasını ziyaret ededebilirsiniz.