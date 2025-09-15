Togg T10F'in Türkiye fiyatı Belli Oldu: 100 Bin TL'si Olan Sipariş Verebiliyor

Togg’un ikinci modeli T10F, Türkiye’de resmi olarak ön siparişe açıldı. Sadece Trumore uygulaması üzerinden sipariş verilebilen elektrikli sedan, 1 milyon 918 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ön sipariş vermek isteyen kullanıcıların 100 bin TL ödeme yapması gerekiyor.

Togg T10F Fiyat Listesi

Versiyon Menzil Güç Çekiş Fiyat T10F V1 RWD Standart Menzil 335 km 160 kW Arkadan itişli 1.860.000 TL T10F V1 RWD Uzun Menzil 623 km 160 kW Arkadan itişli 2.170.000 TL T10F V2 RWD Uzun Menzil 610 km 160 kW Arkadan itişli 2.345.000 TL

Togg T10F’in giriş fiyatı 1 milyon 918 bin TL seviyesinden başlıyor. Uzun menzilli seçenekler ise 2 milyon 268 bin TL’den başlayan etiketle sunuluyor. En üst donanım olan V2 RWD Uzun Menzil modeli içinse 2 milyon 393 bin TL ödemek gerekiyor. Ön sipariş için 100 bin TL’lik bir ödeme talep ediliyor.

Tasarım tarafında T10F, coupe tavan çizgisi ve gövdeye gömülü kapı kollarıyla aerodinamik verimliliği artırıyor. İç mekanda ise 505 litrelik bagaj hacmi, panoramik cam tavan, uçtan uca ekran ve yeni direksiyon simidiyle ferah ve modern bir yaşam alanı sunuyor. Renk seçenekleri arasında Gemlik, Oltu, Kula’nın yanı sıra yeni Urla ve Mardin tonları da yer alıyor.

Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alan Togg T10F, güvenlik konusunda da iddialı. Arkadan itişli (RWD) versiyonlarıyla gelen T10F, iki farklı batarya seçeneği sunuyor: 52,4 kWh batarya ile 350 km, 88,5 kWh batarya ile ise 623 km menzil sağlıyor. Araç, 28 dakikada hızlı şarj ile yüzde 80 doluluk seviyesine ulaşabiliyor.

Togg, T10F V2 için bireysel ve kurumsal kullanıcılara özel finansman seçenekleri de sunuyor. 200 bin TL krediye %0 faizle 12 ay vadeli ödeme imkanı bulunurken, farklı kredi tutarları için 48 aya varan vadelerde düşük faiz oranları geçerli.