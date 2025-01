Sony CES 2025'te Büyük Duyurular Yapmaya Hazırlanıyor

Sony’nin resmi Twitter hesabında CES 2025 takipçilerini heyecanlandıracak bir güncelleme paylaşıldı. CES 2025, Sony'nin farklı bölümlerinden büyük duyurular ve yenilikçi teknolojilerle dolu olacak gibi görünüyor.

Şirket, sosyal medyada 15 saniyelik tanıtım videosu yayınladı. Videoda Guerrilla Games’in ünlü Horizon serisinden esinlenilmiş bir arka plan görüyoruz. Yeşilliklerle kaplı bir ortamda Tallnecks ve Thunderjaw gibi ikonik figürler yer alıyor. Bu görüntü, daha çok PlayStation bölümüyle bağlantılı bir gönderme gibi görünüyor diyebiliriz. Ancak, CES 2022’de Horizon Call of the Mountain PS VR2 oyununun tanıtıldığı düşünülürse, yeni bir oyun duyurusu ihtimali de tamamen dışlanmış değil.

We’re bringing the future to CES 2025, one of the biggest tech events in the world.



Who’s excited to see what we have in store?



Learn More: https://t.co/fs9lJZ4XlH#SonyCES pic.twitter.com/lj61BJsl3g