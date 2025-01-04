Sony CES 2025'te Büyük Duyurular Yapmaya Hazırlanıyor

Sony’nin resmi Twitter hesabında CES 2025 takipçilerini heyecanlandıracak bir güncelleme paylaşıldı. CES 2025, Sony'nin farklı bölümlerinden büyük duyurular ve yenilikçi teknolojilerle dolu olacak gibi görünüyor.

Şirket, sosyal medyada 15 saniyelik tanıtım videosu yayınladı. Videoda Guerrilla Games’in ünlü Horizon serisinden esinlenilmiş bir arka plan görüyoruz. Yeşilliklerle kaplı bir ortamda Tallnecks ve Thunderjaw gibi ikonik figürler yer alıyor. Bu görüntü, daha çok PlayStation bölümüyle bağlantılı bir gönderme gibi görünüyor diyebiliriz. Ancak, CES 2022’de Horizon Call of the Mountain PS VR2 oyununun tanıtıldığı düşünülürse, yeni bir oyun duyurusu ihtimali de tamamen dışlanmış değil.

We’re bringing the future to CES 2025, one of the biggest tech events in the world.



Who’s excited to see what we have in store?



Learn More: https://t.co/fs9lJZ4XlH#SonyCES pic.twitter.com/lj61BJsl3g — Sony (@Sony) January 3, 2025

Videoda ayrıca, Ghostbusters temalı bir ortam Sony’nin film ve TV departmanına, konser temalı bir sahne ise muhtemelen Sony Music bölümüne gönderme yapılıyor.

Sony CES 2025 Yayını Ne Zaman?

Sony’nin CES 2025 sunumu, 6 Ocak 2025 Pazartesi günü, Türkiye saatiyle sabaha karşı 03:00’te (5 PM PST) canlı yayınlanacak. Geçmişte televizyonlar, kameralar ve mobil cihazlar gibi tüketici elektroniği ürünlerini tanıtan şirket, aynı zamanda deneysel teknolojilerle de ters köşe yapmayı seviyor.

Teknoloji ve oyun dünyasıyla ilgili büyük duyurulara hazır olabiliriz ama büyük PlayStation duyuruları için beklentiyi biraz düşük tutmakta fayda var.