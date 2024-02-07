Robotik Ayaklara Sahip Elektrikli Araba: Hyundai Elevate Yeni Görüntüleri Paylaşıldı!

Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesiyle birlikte otomotiv devleri de bu imkanlardan fazlasıyla faydalanmaya başladı. Hyundai bünyesinde yer alan startup girişimi Cradle da oldukça dikkat çeken bir çalışmaya imza attı.

Robotik ayaklara sahip bir elektrikli araba tasarlamak için Sundberg-Ferar (endüstriyel tasarım firması) ile iş birliği yapıldı. Şirket, Ultimate Mobility Araçları geliştirmeyi hedeflediği Elevate isminde bir konsept belirledi.

UMV'ler, normal araçlar gibi ayaklar üzerine yürüyebilme yeteneğine sahip olacak ve zorlu arazi koşullarında da kolayca kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

Hyundai Elevate'ten Yeni Görüntüler Geldi!

Hyundai, 2024'ün başında gerçekleşen CES Fuarı'nda Elevate'i zaten sergilemişti. Şimdi, aracın yeni görüntüleri de paylaşıldı.

Robotik ayaklı elektrikli arabanın bacakları, çekirge bacaklarından esinlenilerek tasarlandı. Çok eklemli ve kompleks bir yapıya sahip olan Elevate, merdivenleri tırmanma, suyun üstünde seyahat etme ve bazı çukurların üzerinde atlama gibi hamleler yapaibliyor.

Elevate'in kullanım alanlarının da arazi keşifleri başta olmak üzere inşaat ve acil durum arama kurtarma çalışmaları olacağı ifade edldi. Geleneksel yöntemlerle ulaşması zor olan yerlere kolay ulaşma imkanı sağlayacak.

Hyundai Elevate, insanların birçok ihtiyacını karşılamak ve erişim konusunda zorlukları ortadan kaldırmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda şirket, bu hareketliliğin temel bir insan hakkı olduğunu savunmakla birlikte gelecekte farklı ve pratik yolculuk çözümlerinin de önünü açacağını söylüyor.