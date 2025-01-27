Rockstar Oyunlarında Dev İndirim! Ucuz GTA 5, RDR 2 ve Dahası
Başlatılan kampanya sayesinde Rockstar Games'in Max Payne 3, GTA 5 ve RDR 2 dahil birçok oyunu indirime girdi. İşte detaylar!
Popüler dijital mağaza Steam, Rockstar Games'in oyunlarını henüz oynamayan oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuyor. Başlatılan kampanya kapsamında Grand Theft Auto 5'ten Red Dead Redemption 2'ye kadar serideki pek çok oyunun fiyatı düştü.
Yüzde 63 oranında indirime giren Grand Theft Auto V: Premium Edition 39,98 dolardan 14,98 dolara düştü. Yani 1.427 TL yerine 534 TL civarı bir ücret ödeyerek GTA 5'e sahip olabilmek mümkün hâle geldi.
Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Red Dead Redemption 2 yüzde 75 oranında indirime girdi. Böylece RDR 2 59,99 dolardan (2.141 TL) 14,99 dolara (535 TL) düştü. %70 oranında indirime giren Max Payne 3 ise kampanya sayesinde 5,99 dolara (213 TL) satıın alınabiliyor.
Uygun fiyata Rockstar Games oyunlarını satın alma fırsatı sunan kampanya 6 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. İndirime giren oyunların bir kısmına aşağıdan göz atabilirsiniz.
İndirime Giren Rockstar Games Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Grand Theft Auto V
|39,98 dolar
|14,98 dolar
|%63
|Red Dead Redemption 2
|59,99 dolar
|14,99 dolar
|%75
|Max Payne 3
|19,99 dolar
|5,99 dolar
|%70
|Max Payne 2: The Fall of Max Payne
|9,99 dolar
|2,49 dolar
|%75
|Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition
|59,99 dolar
|23,99 dolar
|%60
|Grand Theft Auto IV: The Complete Edition
|19,99 dolar
|5,99 dolar
|%70
|Bully: Scholarship Edition
|14,99 dolar
|5,24 dolar
|%65
|Manhunt
|9,99 dolar
|3,49 dolar
|%65
|L.A. Noire
|19,99 dolar
|5,99 dolar
|%70
|L.A. Noire: The VR Case Files
|29,99 dolar
|14,99 dolar
|%50
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