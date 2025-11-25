Rockstar Games Krizinde Gerçek, Sızdırılan Discord Mesajları ile Ortaya Çıktı

Kasım ayının başından bu yana yaşanan Rockstar Games ile ilgili işten çıkartma krizi, birden fazla iddianın ortaya atılması ve gerçekleştirilen protestolar ile zaman içerisinde epey büyümüştü. Şimdi de işin temelinde yaşan neden ortaya çıktı. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Rockstar Games Çalışanlarının Kovulma Nedeni Esasen Belli Oldu

Hatırlayacağınız üzere bu ayın başında yaklaşık kırk kadar Rockstar Games çalışanı, şirketten yapılan açıklama ile gizlilik ilkesini Discord üzerinden yaptıkları konuşmalar ile ihlâl ettikleri gerekçesi ile kovulmuşlardı. Söz konusu çalışanlar bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını iddia edip, protestolara başlamışlardı. Bu protestolara, IWGB (Büyük Britanya Bağımsız İşçiler Birliği) ve şirket içinden diğer çalışanlar da destek vermişlerdi. Şimdi de sızdırılan Discord konuşmaları ile işin aslı ortaya çıktı.

Söz konusu konuşmalara bakılır ise Rockstar Games Slack platformundaki değişiklikler, çalışanlar tarafından hiç de hoş karşılanmamış ve gereksiz olduğu düşünülen konuşmaların kaldırılması da işin tuzu biberi olmuş. Söz konusu Discord konuşmalarında ise daha çok iş ortamındaki değişiklikler üzerine fikir beyanında bulunulduğu söyleniyor. Yani herhangi bir oyun sızıntısına mahal verilmemiş. Şirket çalışanlarından birinin bu fikir beyanlarını yönetmine ulaştırması ise krizin fitilini ateşlemiş.

Yapılan incelemelerin ardından, işten çıkartmaların bir kısmının Rockstar Games politikalarının ihlal edilmesi gerekçesi ile işleme alındığı söylenmiş. Bu durum sendika girişimleri ile birleşince, büyümüş ve bir dağ haline gelmişti. Sonrasında ise bildiğiniz gibi hem dışarıdan ve hem de içerinden protestolar başlamış ve IWGB de süreç boyunca her türlü yasal hakkını kullanacağını belirtmişti.

Yaşanan bu gelişmeler, hem şirketin iki konu ile gündeme gelmesine yol açıyor ve hem de oyuncuların odağını ikiye bölüyor. Bir yandan GTA 6 oyunu merakla beklenir iken, bir yandan da söz konusu krizin nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor. Elbette bu durum, Rockstar Games imajı açısından da kafalarda soru işaretleri oluşturmuş durumda diyebiliriz.