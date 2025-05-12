Bomba İddia: Rockstar, Bu Yıl Yeni Bir GTA Oyunu Piyasaya Sürebilir!

GTA 6’nın 2026’ya ertelenmesi oyun dünyasında büyük hayal kırıklığı yaratırken, Rockstar Games’in bu yıl oyuncuları tamamen boş geçmeyeceği konuşuluyor. Güvenilir kaynaklara göre şirket, bu yıl içinde sürpriz bir hamle yaparak konsollara özel yeni bir GTA yapımını piyasaya sürecek. Detaylar haberde.

GTA 4, Yeni Versiyonu İle Tekrardan Konsollarla Buluşacak

İddialara göre, 2008 yılında çıkan ve serinin en beğenilen yapımlarından biri olan GTA 4, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için geliştirilen yeni versiyonyuyla oyun dünyasına geri dönecek.

Öte yandan bu versiyon, bir yeniden yapım olmaktan ziyade sevilen oyunun yeni nesil konsollarla uyumlu hale gelmesini sağlayacak. Yani grafiklerde ya da içerikte köklü bir yenilik olmayacak, fakat oyun yeni donanıma uygun şekilde çalışacak.

Rockstar’ın daha önce GTA: San Andreas için de benzer bir yeniden yayın stratejisi izlemiş olması, bu ihtimali daha da güçlendiriyor. GTA 4'ün yıllardır yeni nesile taşınması yönünde beklentiler de vardı.

Pek çok kişiye göre, GTA 6'nın gecikmesiyle birlikte bu tür bir ara hamle hem nostalji sever oyuncuları memnun edebilir hem de Rockstar'a GTA 6 için zaman kazandırabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Rockstar, sahiden de GTA 4 için yeni bir versiyon geliştiriyor olabilir mi? Yorumlarda buluşalım...