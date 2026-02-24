Rockstar'da Casus Avı Başladı: GTA 6'dan Bir Daha Haber Alamayabiliriz

GTA 6'nın çıkışına bir yıldan az bir süre kaldı. Buna rağmen oyunla ilgili bildiğimiz şeyler iki elin parmaklarını zor geçiyor. Her ne kadar ufak sızıntılar görsek de geliştirici Rockstar Games sızıntıları engellemek için elinden geleni yapıyor. Üstelik son gelen bilgilere göre şirket güvenliği daha da sıkılaştırdı ve bilgilerin kimden çıktığını bulmak için hileye başvurma kararı aldı.

Rockstar Games, GTA 6 Sızıntılarına Karşı Oltalama Taktiğine Geçti

Rockstar Games'in tüm zamanların en çok merak edilen oyunu Grand Theft Auto 6'ya yönelik bilgi sızıntılarını engellemek için alışılmışın dışında bir yönteme başvurduğu ortaya çıktı. Buna göre şirket yöneticileri çalışanlara yanlış bilgiler vererek sızıntıların kim ya da kimlerden kaynaklandığını tespit etmeye çalışıyor. Rockstar'ın stratejisi ise oldukça basit. İlk olarak şüpheli görülen herkese birbirinden farklı yanlış bilgiler veriliyor.

Örneğin bir yönetici X bir çalışana sohbet arasında GTA 6'nın PC'ye 2028'in sonunda çıkacağını söylüyor. Bir diğer çalışana ise oyunun Xbox Series S'te hala istenilen performansta çalışmadığı bilgisi veriliyor. Daha sonra ise bu bilgilerden hangilerinin sızdığına bakılarak "hainin" kim olduğu tespit ediliyor. Bildiğiniz üzere GTA 6 ile ilgili her sızıntı altın değerinde. Bu nedenle çeşitli kişi ve kurumlar şirket çalışanlarından bilgi alabilmek için elinden geleni yapıyor.

Rockstar Games'in 2026 başı itibarıyla yaklaşık 6.000 ile 7.000 arasında çalışanı bulunuyor. Ancak artan güvenlik önlemleri, denetimler ve yanlış bilgi stratejisi sayesinde GTA 6 ile ilgili güvenilir bilgilere bulaşmak artık imkansıza yakın. Muhtemelen hiçbir çalışan, kovulma ve dava edilme riskini almak istemeyecektir. Rockstar Games'in söz konusu GTA sızıntıları olduğunda kimsenin gözünün yaşına bakmadığı bir gerçek.

Geçmişte şirketin ABD, İngiltere ve Hindistan ofislerinde çalışan bazı kişiler gizli bilgileri yetkisiz kişilerle paylaştıkları gerekçesiyle işten çıkarıldı. Ayrıca yakın zamanda bazı çalışanlar bir Discord grubunda bulunduğu ve burada GTA 6 ile ilgili bazı bilgilerin paylaşıldığı gerekçesi ile kovuldu. Durum buyken sızıntıların büyük bir kısmının gerçek olmayacağının da altını çizmek gerekir. Peki GTA 6 ne zaman çıkacak?

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

İlk olarak 2025'in sonbaharında çıkacağı açıklanan GTA 6 önce 26 Mayıs 2026'ya sonra da 19 Kasım 2026 tarihine ertelendi. Eğer şirketin planlarında bir değişiklik olmazsa oyun bu tarihte PlayStation 5 ve Xbox Series S/X için çıkacak. PC'ye ise muhtemelen bir sene sonra yani Kasım 2027'de gelecek. Ancak PC çıkış tarihi için şimdilik kesin bir duyuru yok.