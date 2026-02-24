Metro Serisi Çok Ucuzladı! Dev İndirimi Kaçırmayın

Metro serisini oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Steam'de başlayan bir kampanya ile birlikte Metro serisinde yer alan oyunlar indirime girdi. Bunlar arasında Metro 2033 Redux, Metro Last Light Redux ve Metro Exodus bulunuyor. Kampanya 2 Mart tarihinde sona erecek.

Steam'de Metro Serisinin Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Metro 2033 Redux 14.99 dolar (657 TL) 1.49 dolar (65 TL) %90 Metro Last Light Redux 14.99 dolar (657 TL) 1.49 dolar (65 TL) %90 Metro Exodus 22.99 dolar (1.008 TL) 3.44 dolar (150 TL) %85 Metro Saga Bundle 45.12 dolar (1.978 TL) 5.69 dolar (249 TL) %87

Steam'de Metro 2033 Redux yüzde 90 oranında indirime girdi. 4A Games tarafından geliştirilen oyun 14.99 dolar (657 TL) yerine 1.49 dolar (65 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Etkileyici bir atmosfere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Nükleer felaket nedeniyle yeraltı metrolarına sığınmak zorunda insanların hikâyesini konu alan oyun, Dmitry Glukhovsky’nin aynı adlı romanına dayanıyor. Deep Silver tarafından 2024 yılında piyasaya sürülen yapımda hayattta kalmaya çalışırken aynı zamanda çeşitli görevleri tammalamamız gerekiyor.

4A Games tarafından geliştirilen Metro Exodus yüzde 85 oranında indirime girdi. Korku ve hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım, 22.99 dolar (1.008 TL) yerine 3.44 dolara (150 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Oyunda Artyom ile tehlikeli bir yolculuğa çıkıyoruz.

Metro Last Light Redux yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 14.99 dolardan (657 TL) 1.49 dolara (65 TL) düştü. Deep Silver tarafından 2014 yılında piyasaya sürülen oyunun Steam'deki en son incelemeleri "son derece olumlu" durumda. Oyun ayrıca 76 Metacritic puanına sahip.

Metro Saga Bundle, kampanya kapsamında yüzde 87 oranında indirime girdi. Bu paket 45.12 dolardan (1.978 TL) 5.69 dolara (249 TL) düştü. Saga Bundle'da Metro Exodus, Metro 2023 Redux ve Metro Last Light Redux'un yanı sıra Metro Exodus'un indirilebilir içeriği de bulunuyor.