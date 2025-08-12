GTA ve RDR Neden PS Plus ve Game Pass’te Yok?

Sony ve Microsoft’un sunduğu PS Plus ve Xbox Game Pass, oyunculara tek bir abonelik ücretiyle yüzlerce oyuna erişim imkanı tanıyan popüler dijital oyun platformları. Oyun fiyatlarının yüksek olduğu Türkiye gibi ülkelerde özellikle cazip hale gelen bu hizmetler, dünya genelinde de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip.

Bu platformların en büyük avantajı dev oyun şirketlerinin popüler yapımlarını bünyesinde barındırması. Ancak Red Dead Redemption ve Grand Theft Auto (GTA) serilerinin her iki platformda da yer almaması, oyuncuların tepkisini çekiyor. Oyuncular bu durumdan dolayı iki şirkete de sitem ederken iki serinin geliştiricisinden konuyla ilgili açıklama geldi.

Take-Two Başkanı: İyi Anlaşma Olmadığı Sürece Bunu Yapmayız

GTA ve RDR serilerinin geliştiricisi Rockstar Games’in çatı şirketi Take-Two, tartışmalara noktayı koydu. Şirket Başkanı Karl Slatoff, kısa süre önce yaptığı açıklamada PS Plus ve Game Pass gibi hizmetleri yöneten firmaların kendileri için değerli iş ortakları olduğunu belirtti. Ancak Slatoff, iyi bir finansal anlaşma sağlanmadığı sürece oyunlarının bu platformlarda yer almayacağını açıkça ifade etti.

Buna göre anlaşmazlığın temelinde maddi nedenlerin yattığını söylemek mümkün. Slatoff'un ilgili açıklaması şu şekilde:

Bazen oyunlarımızı bazı abonelik servislerine koyuyoruz, onlar bizim için harika ortaklar. Birçok durumda da gerçekten harikalar... Ancak iyi bir ekonomik anlaşma olmadığı sürece bunu yapmayız. Platformlar da yapmaz. Yani bundan faydalanıyoruz ve ekonomik açıdan cazip olduğunda bu bizim için anlamlı oluyor. NBA için geçmişte yaptık. Gelecekte yapıp yapmayacağımızı pek konuşmuyoruz. Ancak böyle bir kanala bir şey koyduğunuzda bu, elbette etkileşim yaratıyor. Bize gelir sağlıyor. Zamanı doğruysa, matematik uygunsa bunu değerlendiriyoruz.

Öte yandan Take-Two CEO’su Strauss Zelnick de geçmişte benzer açıklamalarda bulunarak şirketin yeni çıkan oyunlarını Xbox Game Pass veya PS Plus’a eklemenin mantıklı olmadığını belirtmişti. Oyun devinin ilerleyen dönemde anlaşmaya imza atıp atmayacağını ise hep birlikte göreceğiz.

