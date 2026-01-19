Rockstar Ofisinde Patlama: GTA 6 Yine Ertelenir mi? Açıklama Geldi

Dünyaca ünlü oyun serilerinden GTA ve RDR'nin geliştiricisi Rockstar Games, güne kötü bir haberle uyandı. Öyle ki şirketin İskoçya'daki ofisinde bir patlama meydana geldi. Bu patlama kısa sürede oyun dünyasının gündemini değiştirdi. İşte ayrıntılar...

Rockstar Games Ofisinde Patlama Yaşandı

Gelen bilgilere göre İskoçya'nın Edinburgh kentinde Türkiye saatiyle sabah 08.00 civarlarında meydana gelen patlamanın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iki saatten fazla süre boyunca müdahelede bulunduğu, üç itfaiye aracı ve dört özel ekipman kullanıldığı açıklandı.

Neyse ki olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Sadece binada biraz hasar oluştu. Öte yandan patlamanın nedeni ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak bazı kaynaklara göre kazan dairesinden kaynaklandığı, bunun ise küçük bir yangına sebep olduğu söyleniyor. Ancak kısa sürede kontrol altına alındı.

Patlama, GTA 6'nın Çıkışını Geciktirir mi?

Rockstar Games sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre şirketin oyun geliştirme çalışmalarında bir aksama yaşanmadı. Buna göre yaşanan olayın GTA 6 çıkış tarihini etkilemeyeceğini söyleyebilmek mümkün. Yani yapımın hâlâ önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi planlanıyor.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

Rockstar Games, GTA 6’yı 19 Kasım 2026’da piyasaya sürmeyi hedefliyor. Oyun şimdiye kadar üç kez ertelenmişti. Bu nedenle Rockstar North ofisinde yaşanan patlamanın dördüncü ertelemeye sebep olmasından korkuluyordu. Neyse ki firmanın takviminde bir değişiklik söz konusu değil. En azından şimdilik.

