GTA 6'nın Online Modu Hayal Kırıklığı Yaratacak

Rockstar Games'e açılan davada önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde şirketin bilgi sızdırdığından şüphelendiği üç çalışanı farklı tarihlerde işten çıkardığı açıklanmıştı. Bu tarihler üzerinden hareket edilerek o dönemde ortaya atılan iddialar karşılaştırılmış ve bunun sonucunda GTA 6'da kilo alma ve verme, karakterler arası ilişki barı gibi sızıntıların doğru olma ihtimali artmıştı.

Bu önemli karşılaştırma ile ortaya çıkan özelliklerden sonra şimdi de çok konuşulan Discord sızıntısının detayları paylaşıldı. Bununla birlikte GTA 6'nın online modunun lobi kapasitesi gün yüzüne çıktı. Ne var ki bu, oyuncular tarafından hoş karşılanabilecek bir sınır gibi görünmüyor.

GTA 6 Online'ın Lobi Kapasitesi Ortaya Çıktı

Ortaya çıkan bilgilere göre GTA 6 Online'ın lobi kapasitesi 32 oyuncu ile sınırlı olacak. Bu ayrıntı, mahkeme belgelerine ulaşan People Make Games'in yakın zamanda yayınladığı YouTube videosu ile elde edildi. Videoda bu belgelerde çalışanların bilgi sızdırdığına dair kanıt olarak paylaşılan Discord mesajlardan bazıları okundu.

Bu mesajlarda Rockstar Games'in avukatının mahkemede okumak istemediği, yargıcın bunları özel olarak istediği kritik öneme sahip bilgiler yer alıyordu. Rockstar'ın yayınlanmasına dair herhangi bir kısıtlama uygulamaması sayesinde söz konusu gizli bilgiler gün yüzüne çıktı. Mesajlarda göze çarpan detaylardan biri de test süreci ile ilgiliydi.

İddiaya göre çalışanlardan biri, 32 oyuncu ile gerçekleştirilen ve yapılması zor olan bir test sürecinden bahsetti. Ayrıca Rockstar'ın duyurulmamış bir çevrim içi hizmet ile ilgili ticari açıdan kritik bilgileri paylaşmasından çok endişeli olduğu belirtildi. Davacılar, bu hizmet için planlanan oyuncu sayısı üzerinde konuştular fakat bunun online mod olduğunu açıkça belirtmediler.

Soru işaretlerini gidermek için bu mesajları sağlam bir zemine oturtmakta fayda var. GTA 5 Online'da 30 oyuncu ve 2 izleyici olmak üzere toplam 32 oyunculu lobiler bulunuyor. Bu sayı eğer gerçekten de GTA 6 Online için geçerliyse lobi kapasitesinde önceki oyunun çevrim içi moduna göre neredeyse hiçbir artış olmayacak.

Bu durum, oyuncular açısından ciddi bir hayal kırıklığı yaratabilir. Daha önceki sızıntılara göre GTA 6'nın haritası, GTA 5'ten yaklaşık 2 ya da 2,5 kat daha büyük olacak. Bu kadar büyük bir şehirde oyuncu kapasitesinin düşük tutulması doğal olarak oyuncuların birbirini bulmasını da oldukça zorlaştıracak. Peki, sizin bu konu ile ilgili düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.