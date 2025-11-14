Fiyatı Dudak Uçuklatıyordu: Xbox'ın Yeni El Konsolu Yok Satıyor!

Oyun dünyasının önde gelen isimlerinden Xbox ve ASUS, oyuncu bilgisayarları ve konsollardaki başarılarını el konsolu pazarına da taşıdılar. İkilinin birlikte geliştirdiği yeni nesil el konsolu Xbox ROG Ally X'e gösterilen rekor talep sektörde büyük yankı uyandırdı.

ASUS kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, ilk etapta yüksek fiyat etiketi nedeniyle eleştirilen yeni modelin beklentilerin ötesinde bir ilgiyle karşılandığı duyurdu. İşte detaylar!

Xbox ROG Ally X Beklentilerin Üstünde Bir Satış Dönemi Geçiriyor

Geçtiğimiz haftalarda satışa sunulan Xbox ROG Ally ve Ally X, geliştirici şirketlerin kasalarına önemli bir katkı sağlayacak gibi görünüyor. ASUS'un yaptığı açıklamaya göre, firma yıl sonuna kadar konsolların satışlarından yaklaşık 160 milyon dolara kadar gelir etmeyi hedefliyor.

Dahası şirket, yeni serinin daha pahalı modeli olan Ally X için bir süredir taleplere yetişemediğini ifade ediyor. Bu nedenle firma özellikle Ally X üretiminin hızlandırılması için harekete geçtiğini de aktarıyor. Söz konusu gelişmeler, ABD'de 599 dolar ve Türkiye'de yaklaşık 58.999 TL gibi yüksek fiyat etiketleriyle piyasaya sürülen bu premium konsolların ne denli büyük bir satış başarısı elde ettiğini gözler önüne seriyor.

Xbox ROG Ally X'in Özellikleri

Ekran Boyutu: 7 inç

7 inç Ekran Çözünürlüğü: Full HD (1920x1080)

Full HD (1920x1080) Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Panel Tipi: IPS

IPS Tepe Parlaklık: 500 nit

500 nit Ekran Koruması: Corning Gorilla Glass Victus (Çizilme ve darbelere karşı dayanıklı)

Corning Gorilla Glass Victus (Çizilme ve darbelere karşı dayanıklı) İşlemci (CPU): AMD Ryzen Z1 Extreme (Zen 4 mimarisi)

AMD Ryzen Z1 Extreme (Zen 4 mimarisi) Grafik (GPU): RDNA 3 mimarili entegre grafik birimi

RDNA 3 mimarili entegre grafik birimi RAM: 24 GB LPDDR5X RAM

24 GB LPDDR5X RAM Depolama: 1 TB

1 TB Batarya Kapasitesi: 80 Wh

80 Wh Şarj Hızı: 65W

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.