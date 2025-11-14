Fiyatı Dudak Uçuklatıyordu: Xbox'ın Yeni El Konsolu Yok Satıyor!
Xbox'ın ASUS ile birlikte geliştirdiği yeni ROG Xbox Ally konsollarının satış rakamları ortaya çıktı. Yeni cihazlar yüksek fiyatına rağmen adeta yok satıyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- ROG Xbox Ally serisinde olan yoğun talep, şirketlerin beklentilerini aştı.
- ASUS, yıl sonuna kadar yeni konsollarından 160 milyon dolar gelir elde etmeyi hedefliyor.
- Serinin üst düzey modeli Xbox Ally X için arz sorunu yaşandığı, bu nedenle üretimin hızlandırılacağı belirtiliyor.
Oyun dünyasının önde gelen isimlerinden Xbox ve ASUS, oyuncu bilgisayarları ve konsollardaki başarılarını el konsolu pazarına da taşıdılar. İkilinin birlikte geliştirdiği yeni nesil el konsolu Xbox ROG Ally X'e gösterilen rekor talep sektörde büyük yankı uyandırdı.
ASUS kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, ilk etapta yüksek fiyat etiketi nedeniyle eleştirilen yeni modelin beklentilerin ötesinde bir ilgiyle karşılandığı duyurdu. İşte detaylar!
Xbox ROG Ally X Beklentilerin Üstünde Bir Satış Dönemi Geçiriyor
Geçtiğimiz haftalarda satışa sunulan Xbox ROG Ally ve Ally X, geliştirici şirketlerin kasalarına önemli bir katkı sağlayacak gibi görünüyor. ASUS'un yaptığı açıklamaya göre, firma yıl sonuna kadar konsolların satışlarından yaklaşık 160 milyon dolara kadar gelir etmeyi hedefliyor.
Dahası şirket, yeni serinin daha pahalı modeli olan Ally X için bir süredir taleplere yetişemediğini ifade ediyor. Bu nedenle firma özellikle Ally X üretiminin hızlandırılması için harekete geçtiğini de aktarıyor. Söz konusu gelişmeler, ABD'de 599 dolar ve Türkiye'de yaklaşık 58.999 TL gibi yüksek fiyat etiketleriyle piyasaya sürülen bu premium konsolların ne denli büyük bir satış başarısı elde ettiğini gözler önüne seriyor.
Xbox ROG Ally X'in Özellikleri
- Ekran Boyutu: 7 inç
- Ekran Çözünürlüğü: Full HD (1920x1080)
- Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz
- Panel Tipi: IPS
- Tepe Parlaklık: 500 nit
- Ekran Koruması: Corning Gorilla Glass Victus (Çizilme ve darbelere karşı dayanıklı)
- İşlemci (CPU): AMD Ryzen Z1 Extreme (Zen 4 mimarisi)
- Grafik (GPU): RDNA 3 mimarili entegre grafik birimi
- RAM: 24 GB LPDDR5X RAM
- Depolama: 1 TB
- Batarya Kapasitesi: 80 Wh
- Şarj Hızı: 65W
