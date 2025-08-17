Yeni ROG Xbox Ally Modelleri Tanıtımdan Önce Ortaya Çıktı: İşte Özellikleri!

Microsoft çatısı altındaki ünlü oyun ve konsol markası Xbox, ASUS ile iş birliği yaparak geliştirdiği yeni el konsolları ROG Xbox Ally ve Ally X'i yakında tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni cihazlara ait görseller ve bazı özellikler bizzat Xbox ve ASUS tarafından daha önce paylaşılmış olsa da, tüm teknik detaylar lansman etkinliğinde açıklanmak üzere saklanmıştı.

Kısa bir süre önce ise yeni konsol serisinin temel modeli Amazon'da yanlışlıkla listelendi. Cihazın yayımlanıp hemen kaldırılan ürün sayfası merak edilen pek çok detayın ortaya çıkmasını sağladı. İşte ROG Xbox Ally'nin özelllikleri ve fiyatı!

ROG Xbox Ally Hangi Özelliklere Sahip Olacak?

Amazon sayfasında, #playALLYourgames sloganıyla sergilenen beyaz renkli ROG Xbox Ally, 120 Hz yenileme hızı, 7ms tepki süresi ve 500 nit tepe parlaklık sunan 7 inçlik Full HD dokunmatik bir ekrana sahip. Bu ekranın aynı zamanda klasik ASUS ROG Ally modelinde de kullanıldığını belirtelim.

Zen 5 çekirdekli ve RDNA 3.5 entegre grafik birimine sahip AMD Ryzen Z2 A işlemcisinden güç alan yeni el konsolu, 6400 MHz hızında çalışan 16 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB PCIe Gen 4 M.2 2280 depolama alanıyla birlikte geliyor. Cihaz ayrıca 60Whr kapasiteli bir bataryadan besleniyor.

ROG Xbox Ally, Windows 11 Home işletim sistemiyle çalışacak ve Xbox Tam Ekran modunun yanı sıra tüm PC oyun kütüphanelerine doğrudan erişim sağlayacak. Hızlı kontroller için Xbox Game Bar ile eşleştirilmiş Armoury Crate SE’yi de destekleyen cihaz, tasarım olarak Xbox Kablosuz Kontrolcüleri’nden ilham alan belirgin tutamaçlara sahip.

ROG Xbox Ally ve Xbox Ally X'in teknik özellikleri şu şekilde:

Özellik ROG Xbox Ally ROG Xbox Ally X İşletim Sistemi Windows 11 Home Windows 11 Home Giriş ABXY tuşları, D-pad, L & R Hall Effect analog tetikleyiciler, L & R tamponlar, Xbox tuşu, Görüntüle tuşu, Menü tuşu, Komut Merkezi tuşu, Kütüphane tuşu, 2x atanabilir arka tuş, 2x tam boyutlu analog çubuk, HD haptikler, 6 Eksenli IMU ABXY tuşları, D-pad, L & R impulse tetikleyiciler, L & R tamponlar, Xbox tuşu, Görüntüle tuşu, Menü tuşu, Komut Merkezi tuşu, Kütüphane tuşu, 2x atanabilir arka tuş, 2x tam boyutlu analog çubuk, HD haptikler, 6 Eksenli IMU İşlemci AMD Ryzen Z2 İşlemci AMD Ryzen AI Z2 Extreme İşlemci Bellek 16GB LPDDR5X-6400 24GB LPDDR5X-8000 Depolama 512GB M.2 2280 SSD 1TB M.2 2280 SSD Ekran 7” FHD (1080p) IPS, 500 nit, 16:9, 120Hz yenileme hızı, FreeSync Premium, Corning Gorilla Glass Victus + DXC Yansıma Önleyici 7” FHD (1080p) IPS, 500 nit, 16:9, 120Hz yenileme hızı, FreeSync Premium, Corning Gorilla Glass Victus + DXC Yansıma Önleyici G/Ç Bağlantı Noktaları 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort™ 1.4 / Güç Dağıtımı 3.0), 1x UHS-II microSD kart okuyucu, 1x 3.5mm Kombo Ses Jakı 1x USB4 Type-C (DisplayPort™ 2.1 / Güç Dağıtımı 3.0, Thunderbolt™ 4 uyumlu), 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort™ 2.1 / Güç Dağıtımı 3.0), 1x UHS-II microSD kart okuyucu, 1x 3.5mm Kombo Ses Jakı Ağ ve İletişim Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4 Boyutlar 290.8 x 121.5 x 50.7mm 290.8 x 121.5 x 50.7mm Ağırlık 670g 715g Batarya 60Wh 80Wh Kutu İçeriği ROG Xbox Ally, 65W şarj cihazı, Stand ROG Xbox Ally X, 65W şarj cihazı, Stand

ROG Xbox Ally'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Daha önceki sızıntılara göre, ROG Xbox Ally Avrupa’da 599 Euro karşılığında satışa sunulacak. Cihazın daha üstün özelliklere ev sahipliği yapan versiypnu ROG Xbox Ally X ise 899 Euro’luk epey pahalı bir fiyat etiketine sahip olacak.

Yeni ROG Xbox Ally modellerinin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Ancak sızdırılan Avrupa fiyatlarından yola çıkacak olursak yeni el konsollarından Xbox Ally'nin 50 bin TL bandında Xbox Ally X'in ise yaklaşık olarak 75 bin TL bir fiyatla satışa sunulabileceğini tahmin edebiliriz.

ROG Xbox Ally Ne Zaman Çıkacak?

Xbox yeni konsollarının çıkış tarihi hakkında net bir bilgi vermese de cihazların uzun bir süredir yaklaşan GAMESCOM etkinliğinde sergileneceği konuşuluyor. Buna göre yeni ROG Xbox Ally ve Ally X, Almanya'da 19-24 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek etkinliğin ilk gününde oyuncularla buluşabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ROG Xbox Ally modelleri sahip olduğu özelliklerle fiyatlarını hak ediyolar mı? Yorumlarda buluşalım.