100 Gün Şarjı Bitmeyen Akıllı Saat Tanıtıldı! Tank Gibi Sağlam
Uzun bir süre boyunca şarjı bitmeyen Rogbid Enduro tanıtıldı. Yeni akıllı saat, dayanıklılığı ve son derece gelişmiş özellikleri ile ön plana çıkıyor.
Rogbid, çok uzun bir pil ömrüne sahip ve dayanıklılığı ile dikkatleri üzerine toplayan ilk akıllı saati Enduro'yu tanıttı. Bu cihaz özellikle zorlu koşullar altında bile ödün vermeyecek şekilde geliştirildi. Tüm bunlara ek olarak size gerek sağlık gerek spor konusunda yardımcı olacak özelliklerle birlikte geliyor.
Rogbid Enduro Özellikleri
- Ekran: 1.7 inç IPS (360 x 360 Piksel)
- Dayanıklılık: MIL-STD-810H (Askeri standart), 5ATM suya dayanıklılık
- Batarya: 1100 mAh
- Pil Ömrü: 40 gün (Günlük), 5-7 gün (Bluetooth Arama), 100 gün (Bekleme)
- Bağlantı: Bluetooth Arama (mikrofon ve hoparlörlü), Android ve iOS uyumlu
- Sağlık Takibi: Kalp atış hızı, kandaki oksijen (SpO2), uyku analizi, nefes egzersizleri
- Spor Özellikleri: Çoklu spor modları (yürüyüş, koşu vb.), adım ve kalori takibi
Rogbid Enduro, 1.7 inç ekran büyüklüğüne sahip. IPS ekranda 360 x 360 piksel çözünürlük sunuyor. Bu ekranın yoğun gün ışığı altında dahi net bir şekilde görülebildiği ifade ediliyor. Gövdesi tamamen metal olan bu cihaz, MIL-STD-810H sertifikasına sahip. Bu da askeri düzeyde dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor.
Akıllı saat, mikrofon ve hoparlörle birlikte geliyor. Bluetooth üzerinden arama gerçekleştirme olanağı sunan cihazı kullanarak dilediğiniz kişi ile görüşebiliyorsunuz. Benzer şekilde o kişilerden de arama alabiliyorsunuz. Android ve iOS telefonlarla eşleştirilmesi hâlinde ise kişi listesini senkronize edip mesaj ve uygulama bildirimlerini doğrudan görmenizi mümkün kılıyor.
5ATM su direncine sahip olan modelin hoparlör ve mikrofonu da su geçirmiyor. Yağmurlu bir havada onunla gezerken endişeleriniz olmuyor. 1100 mAh bataryaya sahip olan cihaz, Bluetooth arama modunda 5 ila 7 gün pil ömrü sunuyor. Günlük kullanım modunda ise bu süre 40 güne ulaşıyor. Ayrıca boştayken 100 güne kadar sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ediyor.
Kalıp atış hızını takip etme, kandaki oksijen seviyesini ölçme ve uyku kalitesini analiz etme gibi özelliklerle gelen saat, her adımınızı sayıp kalori takibi yapmanıza olanak tanıyor. Bununla birlikte nefes egzersizleri de sunuyor. Yürüme, koşma ve koşu bandı gibi birden fazla spor modu sayesinde oldukça işlevsel hâle geliyor.
Rogbid Enduro Fiyatı
Rogbid Enduro için 29.99 dolar (bin 280 TL) fiyat etiketi belirlendi. Yeni akıllı saat, siyah, kahverengi, turuncu ve kamuflaj olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor. 52 mm gövdeye sahip olan saatin 22 mm değiştirilebilir bir kayışı bulunuyor.