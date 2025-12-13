Altın Kaplamalı Akıllı Saat Geliyor! Pili Günlerce Bitmeyecek

Huawei Watch Ultimate Design'ın lüks sürümünün küresel çapta satışa sunulacağını duyurdu. Teknoloji devi, Watch Ultimate Design isimli akıllı saatinin altın kaplamalı versiyonunu kasım ayının sonuna doğru Çin'de tanıtmasının ardından şimdi de bu cihazı küresel çapta piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Altın Kaplamalı Watch Ultimate Design Neler Sunuyor?

Akıllı saatin Royal Gold versiyonu, mor ağırlıklı tasarımı ile öne çıkıyor. Gerçek altın kullanılan bu saatin ana gövdesi sağlam ve dayanıklı özel bir metalden yapıldı. Cihazın kordonu, parlaklık katması amacıyla saf altınla kaplandı ve ekranı güçlü bir camla korunuyor. 48.3 x 48.3 x 12.9 mm boyutlarındaki saatin ağırlığı ise 80.9 gram.

Watch Ultimate Design'ın altın kaplamalı versiyonunun dünya çapında tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği henüz net değil ancak son yapılan duyuruya bakılacak olursa Watch Ultimate Design'ın Royal Gold versiyonunun çok kısa bir süre içinde global pazara geleceği söylenebilir. Cihaz, Çin'de 24.999 yuan (151 bin 57 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu.

Huawei Watch Ultimate Design Özellikleri

1.5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Watch Ultimate Design, LTPO 2.0 AMOLED ekran üzerinde 3.500 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek parlaklık seviyesi sayesinde ekranı yoğun gün ışığı altında dahi görmekte zorlanmıyorsunuz. Dalışa uygun bir şekilde tasarlanan cihazın 150 metreye kadar suya dayanıklılık sunduğu belirtiliyor. Ayrıca Watch Ultimate 2 gibi sonar tabanlı su altı iletişimi sunuyor.

Cihaz, eSIM desteği sayesinde doğrudan saat üzerinden arama yapmanıza olanak tanıyor. Ayrıca arama sırasında devreye giren gürültü engelleme özelliği, çevredeki rüzgâr ya da kalabalık uğultularını ortadan kaldırarak sesinizin karşı tarafa net bir şekilde iletilmesine olanak tanıyor. Bununla birlikte en sevdiğiniz müzikleri doğrudan saatte depolayabiliyor ve kulaklığınızı saate bağlayıp spor yaparken üst düzey müzik deneyiminizin keyfini çıkarabiliyorsunuz.

Cihazda mevcut GPS sayesinde telefon olmadan koşarken, yürüyüş yaparken ve benzeri aktivitelerle uğraşırken dahi konumunuz doğru bir şekilde takip ediliyor. Cihaz ayrıca bazı bölgelere özel olarak golf sahası moduna sahip. Bu mod, golf oynayanlar için mesafe ölçümü gibi önemli bilgiler sağlayarak oyunu oynaması daha kolay bir hâle getiriyor. Bu arada ekrana dokunmaya gerek kalmadan sadece hareketlerinizle birçok işlemi gerçekleştirmenize de olanak tanıyor.