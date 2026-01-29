16 Gün Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat Tanıtıldı! Feneri Var

Kospet, yeni akıllı saati Tank M4C'yi tanıttı. Doğa yürüyüşü ve benzeri aktivitelerle zaman geçirmeyi sevenler başta olmak üzere çok geniş kullanıcı kitlesine hitap eden yeni akıllı saat, temel sağlık takibi, dayanıklılık, yüksek parlaklık ve daha pek çok özelliği ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Tasarımı ise oldukça etkileyici görünüyor.

Tank M4C Özellikleri

Ekran Boyutu: 1,96 inç

1,96 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED (1000 nit parlaklık)

AMOLED (1000 nit parlaklık) Ekran Çözünürlüğü: 410 x 502 piksel

410 x 502 piksel Ekran Yenileme Hızı: Belirtilmemiş

Belirtilmemiş Depolama: 1 GB (Müzik depolama desteği ile)

1 GB (Müzik depolama desteği ile) Sertifikasyon: 5 ATM Su Direnci

5 ATM Su Direnci Ek Özellikler: Barometre (Rakım tahmini), GPS, Bluetooth ile sesli görüşme, Ayarlanabilir LED Fener

Barometre (Rakım tahmini), GPS, Bluetooth ile sesli görüşme, Ayarlanabilir LED Fener Batarya Ömrü: Standart kullanımda 16 gün / AOD açık 5 gün / GPS ile 21 saat

1,96 inç ekran boyutuna sahip olan Tank M4C, AMOLED ekran üzerinde 410 x 502 piksel ve 1000 nit parlaklık seviyesi çözünürlük sunuyor. Gün içinde eğer dışarıda çok fazla vakit geçiriyorsanız ekranın üzerine yoğun gün ışığı düşerken bile net bir görüş imkânına sahip olabiliyorsunuz.

5 ATM su direncine sahip olan cihaz, kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi ölçümü gibi temel sağlık takip özellikleri ile kullanıcıların sağlık durumu hakkında bilgi edinmesine yardımcı oluyor. Beklenmedik gelişmeler söz konusu olduğunda ise uzmana başvurarak durumunuzun değerlendirilmesini sağlayabiliyorsunuz.

Cihaz, rakım tahmini için barometre ile beraber geliyor. GPS destekli olsa da rota içe aktarma ya da harita depolama gibi özellikler mevcut değil. 1 GB'lık depolama alanını harita yerine müzik depolama ve telefon olmadan istediğiniz şarkıları dinlemek için kullanabiliyorsunuz. Ayrıca Bluetooth desteği ile telefonu kulağınıza götürmeye gerek kalmadan sesli görüşmeler gerçekleştirebiliyorsunuz.

Tank M4C Fiyatı

Tank M4C için 159 dolar (6 bin 903 TL) fiyat etiketi belirlendi. Akıllı saatte dört adet fiziksel düğme bulunuyor. Üst kısmındaki LED fenerlerin parlaklık seviyesi ayarlanabiliyor. Standart kullanımda 16 güne kadar pil ömrü elde edilebiliyor. Her zaman açık ekran etkinleştirildiğinde bu süre 5 güne düşüyor. Sürekli GPS kullanımında ise 21 saatte bir şarj etmek gerekiyor.