Bu Akıllı Saat, Size Ne Zaman Dinlenmeniz Gerektiğini Söylüyor

boAt, yeni bir akıllı saat tanıttı. Valour Watch 1R olarak adlandırılan yeni model, şık bir tasarımla birlikte kullanıcıların karşısına çıkıyor. Akıllı saat, yapay zeka asistanı, yüksek parlaklık değeri, spor modları ve ideal pil ömrü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

boAt Valour Watch 1R'ın Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 1.43 inç

1.43 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Maksimum Parlaklık: 1000 nit

1000 nit Suya Dayanıklılık: 3 ATM (Gün içinde karşılaşılabilecek su sıçramalarına karşı etkili)

3 ATM (Gün içinde karşılaşılabilecek su sıçramalarına karşı etkili) Pil Ömrü: 10 güne kadar

10 güne kadar Spor Modu: 700'den fazla

700'den fazla Sağlık Özellikleri: Stres seviyesi, kandaki oksijen seviyesi, kalp atış hızı, uyku analizi

Stres seviyesi, kandaki oksijen seviyesi, kalp atış hızı, uyku analizi Yapay Zeka Asistanı: Mevcut (Spor konusunda yardımcı olur)

boAt Valour Watch 1R'ın Ekran Özellikleri Neler?

1,43 inç ekran büyüklüğüne sahip olan boAt Valour Watch 1R, AMOLED ekran üzerinde 1.000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek parlaklık değeri sayesinde kulaklığı yoğun gün ışığı altında dahi sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Öte yandan AMOLED ekran sayesinde daha derin siyahlar elde edebiliyorsunuz.

Buna ek olarak AMOLED ekranın daha uzun pil ömrü elde etmenize yardımcı olması gibi avantajları da bulunuyor. 1,43 inç büyüklük ise kalın ya da orta kalınlıkta bir bileğiniz varsa tam ideal bir görüntü elde etmenizi sağlar. Tabii ki ince bileklerde biraz kendini göstererek istenmeyen görüntüye neden olabilir. Bu arada geçtiğimiz ay tanıtılan boAt Chrome Iris de 1000 nit maksimum parlaklık sunuyor.

boAt Valour Watch 1R Suya Dayanıklı mı?

Akıllı saat, 3 ATM suya dayanıklılık sunuyor. Bu da yaklaşık olarak 30 metre derinliğe denk geliyor. Elbette ki bu, markanın kendi belirlediği şartlar altında yapılan bir test sonucunda elde edilen değer. Çoğunlukla kontrollü bir test sürecinden geçer. Yani sürekli değişen bir basınç söz konusu olduğunda -örneğin musluktan üzerine birden dolu dolu su aktığında- bu eşik rahatlıkla aşılabilir. O yüzden daha çok su sıçramalarına ve terleme gibi durumlara karşı etkili olduğunu söyleyebiliriz.

boAt Valour Watch 1R'ın Şarjı Ne Kadar Süre Gidiyor?

Cihaz, tek şarjla 10 güne kadar pil ömrü sunuyor. Bu da akıllı saati ayda yaklaşık üç kez şarj etmeniz gerektiği anlamına geliyor. Çoğu akıllı saatin epey üzerinde pil ömrü olduğunu söylemek mümkün ancak suya dayanıklılığa benzer şekilde pil ömrü de markanın kendi belirlediği şartlar altında yapılan testlerde elde edilen verilere dayanıyor. Yani ne kadar yoğun kullandığınıza bağlı olarak pil ömründe biraz da olsa fark görebilirsiniz.

boAt Valour Watch 1R'ın Sağlık Özellikleri Neler?

Cihaz, akıllı saatlerde artık standart hâle gelen birçok sağlık özelliğini sunuyor. Bunların arasında kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi ölçümü bulunuyor. Bunlarla birlikte stres ve uyku düzeninizi de "sürekli olarak" analiz ediyor. Yoğun bir antrenman programından sonra vücuttan gelen sinyalleri baz alarak ne kadar dinlenmeye ihtiyacınız olduğunuz hakkında da bilgi sağlıyor.

boAt Valour Watch 1R'ın Spor Özellikleri Neler?

boAt'un yeni akıllı saati, 700'den fazla spor modu ile birlikte geliyor. Bu gerçekten de çok büyük bir sayı. Hangi aktivite ile uğraşıyor olursanız olun, bu akıllı saat için hemen hemen her spor için özel mod bulunuyor. Böylece siz de kendi ilgi duyduğunuz spor dalında ilerlemek için ihtiyacınız olan bilgilere daha pratik şekilde erişebiliyorsunuz.

boAt Valour Watch 1R Türkiye'de Satılacak mı?

boAt şu an Hindistan pazarına odaklanan bir marka. O yüzden yakın zamanda Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor fakat marka, yeni cihazını Türkiye'ye resmî olarak getirmese bile akıllı saatin ithalatçı garantili olarak Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulmasının mümkün olduğunu belirtelim.

boAt Valour Watch 1R'ın Fiyatı Ne Kadar?

boAt Valour Watch 1R için 4.499 rupi fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 2 bin 131 TL'ye denk geliyor. Akıllı saat eğer ithalatçı garantisiyle Türkiye'ye getirilirse öncelikle bunun maliyetinin karşılanması gerekecektir. Öte yandan vergiler de cihazın fiyatını oldukça artıracaktır. Bu da akıllı saatin başlangıç fiyatını yaklaşık 5-6 bin TL yapacaktır.

Editörün Yorumu

boAt'un yeni akıllı saatinin günlük kullanım için ideal olduğu kanaatindeyim. Çok şaşırtıcı bir pil ömrü yok ama günlük kullanımda beklentileri karşılar. Sağlık tarafında tüm gerekli özellikleri sunarak kullanıcıların beğenisini kazanır. Tabii, su konusuna biraz dikkat etmek gerekiyor. Kafanızda "Acaba su yüzünden saatime bir şey olur mu?" gibi sorular olmadan yüzebileceğiniz bir akıllı saat arıyorsanız muhtemelen bu cihazın hedef kitlesi siz değilsiniz.