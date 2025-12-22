Bütçe Dostu Akıllı Bileklik Tanıtıldı! 7 Gün Pil Ömrü Sunuyor
Rogbid Vogue tanıtıldı. Bununla birlikte akıllı bilekliğin bütün özellikleri ve fiyatı belli oldu. İşte yeni modele dair merak edilen tüm ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Rogbid Vogue için 59.99 dolar (2 bin 568 TL) fiyat etiketi belirlendi.
- Cihaz, Android 6.0+ ve iOS 10.0+ cihazlarla uyumlu çalışıyor.
- Akıllı bileklik, normal kullanımlarda 7 güne kadar pil ömrü sunuyor.
Çoğu insan, akıllı bileklikleri sunduğu özelliklerden ziyade görünümü dolayısıyla tercih ediyor. Rogbid'in yeni Vogue modeli ise hem görsellik hem özellik bakımından yeterliliği ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Sağlık takibi yapmak gibi amaçlarla da kullanılan cihaz, etkileyici özelliklerle geliyor.
Rogbid Vogue Özellikleri
- Kalınlık: 2.8 mm (Dünyanın en incesi)
- Malzeme: Paslanmaz Çelik Gövde
- Suya Dayanıklılık: 10 ATM (Yüksek basınca dayanıklı)
- İşlemci: OM6626B
- Pil Ömrü: 5 - 7 Gün (Normal kullanım)
- Bağlantı: Bluetooth 5.3
- Sağlık Takibi: Kalp atış hızı, Kandaki oksijen (SpO2), uyku evreleri, kadın sağlığı takibi
- Spor Modları: Çoklu spor takibi
- Uyumluluk: Android 6.0+ ve iOS 10.0+
- Renk Seçenekleri: Altın, Gümüş, Krom (3 farklı kordon seçeneği)
Rogbid Vogue, 2.8 mm kalınlığa sahip. Bu modelin sağlık takibi özelliğine sahip dünyanın en ince akıllı bilekliği olduğu belirtiliyor. Bu incelik, onu şık ve zarif bir aksesuar olarak görünmesini sağlayarak gün boyu konfordan ödün vermeden sağlık verilerini takip etmeyi mümkün hâle getiriyor.
Paslanmaz çelikten üretilmiş sağlam gövdeye sahip bu model, tamamen kendi zevkinize uygun bir seçim yapmanızı sağlamak adına üç farklı kordon seçeneği ile sunuluyor. Böylece cihazı yalnızca akıllı özelliklerinden faydalanmak için değil, kıyafetlerinizle de uyumlu hoş bir aksesuar takmak için de kullanabiliyorsunuz.
Cihazın ince yapısı ne yazık ki önemli bir dezavantajı da beraberinde getiriyor. Akıllı bilekliğin bu yapısının korunması için daha dar bir ekran tercih ediliyor. Cihazın asıl işlevselliği ise sağlık tarafındaki özellikler göz önünde bulundurulduğunda gün yüzüne çıkıyor. Bu akıllı bileklik, kalp atış hızını izleme, kandaki oksijen seviyesini ölçe gibi özellikler sunmanın yanı sıra uyku evrelerini de takip etme özelliğine sahip. Ayrıca kadın sağlığı takibi ve çeşitli spor modları ile geliyor.
Akıllı bileklik, 10 ATM su direnci sunuyor. Bu da onun belirli bir dereceye kadar suya karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Bileklik, normal kullanımlarda 7 güne kadar pil ömrü sunuyor. Bluetooth 5.3 desteği ile birlikte gelen cihaz, gücünü ise OM6626B işlemcisinden alıyor.
Rogbid Vogue Fiyatı
Rogbid Vogue için 59.99 dolar (2 bin 568 TL) fiyat etiketi belirlendi. Android 6.0+ ve iOS 10.0+ cihazlarla uyumlu olarak çalışan akıllı bileklik, altın, gümüş ve krom renk seçenekleri ile beraber geliyor.