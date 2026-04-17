Telefon Tutmaya Gerek Bırakmayan Akıllı Yüzük Tanıtıldı

Rogbid, yeni bir akıllı yüzük tanıttı. SR15 olarak adlandırılan model, özellikle sağlık takibi konusunda ön plana çıkmasını sağlayan özelliklerle birlikte geliyor. Öyle ki hasta yakınları olanları takip etmeyi oldukça kolaylaştırıyor. Ayrıca akıllı telefonunuza gelen her türlü bildirimi kaçırmamanızı da sağlıyor.

Rogbid SR15'in Özellikleri Neler?

Ağırlık: 3,2 gram

Kalınlık: 3,0 mm

Sağlık Özellikleri: Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, uyku kalitesi, stres seviyesi ve kadın sağlığı takibi

Spor Modu: 100 farklı spor modu

Dayanıklılık: IP68 sertifikası

Pil Ömrü: Tek şarjla 10 güne kadar

Titreşimli Bildirim Desteği: Mevcut

Dokunmaya Dayalı Kontrol Desteği: Mevcut

Uyumluluk: Android 9.0+ ve iOS 10.0+

Renk Seçenekleri: Altın, siyah, gümüş ve 2026 FIFA Dünya Küpası'na özel futbol sürümü

Rogbid SR15'in Ağırlığı Ne Kadar?

En son Ocak 2026'nın sonunda yüzük gibi kullanılabilen küçük bir akıllı saat olan Rogbid Fusion'ı tanıtan markanın bu yeni akıllı yüzüğü, 3,2 gram ağırlığa sahip. Şu an 1 TL madeni paranın 6,6 gram ağırlığında olduğunu göz önünde bulundurursak oldukça hafif olduğunu söyleyebiliriz. Eğer uyku takibi gibi özelliklerden de yararlanmak istiyorsanız geceleri takmak isteyeceksinizdir. Hafif olduğu için sizi rahatsız etmeyecektir.

Rogbid SR15'in Pil Ömrü Ne Kadar?

Cihaz, 10 güne kadar pil ömrü sağlıyor. Bunun mevcut akıllı yüzük pazarına göre oldukça iyi bir süre olduğunu belirtmek gerekiyor. Çoğu akıllı yüzüğü haftada en az bir ya da iki kez şarj etmeniz gerekir ama bu cihaz ayda sadece üç kere şarj istiyor. Dolayısıyla SR15'in pil ömrü bakımından çoğu rakibinin önünde olduğunu söylemek yanlış sayılmaz.

Rogbid SR15'in Sağlık ve Spor Özellikleri Neler?

Akıllı yüzük, kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi ve stres seviyesini takip etmenize olanak tanıyor. Ayrıca uyku kalitesini de ölçüyor. Öte yandan kadın sağlığı takibi de mevcut. Hasta yakınları için akıllı yüzük almak isteyenler, uygulama üzerinden kullanıcının tüm sağlık verilerine erişebiliyor. Dolayısıyla onları takip etmek de oldukça kolaylaşıyor. Bu arada cihazın 100 farklı spor modu sunduğunu, bu alandaki hedeflere ulaşmaya yardımcı olduğunu da belirtelim.

Rogbid SR15 Suya Dayanıklı mı?

Cihaz, IP68 sertifikasına sahip. Bu, gün içinde ellerinizi rahatlıkla yıkayabileceğiniz, elinizin sık sık terlemesi hakkında endişelenmeyeceğiniz anlamına geliyor. Tabii, kullanıcılar yine tuzlu su ve kimyasallara maruz bırakmaktan kaçınmak isteyecektir. Bu arada cihaz için dayanıklı titanyum alaşımı tercih edildiği için çizilmelere karşı da dayanıklı. Elbette ki spor salonunda ağırlık kaldırırken yine dikkatli olmak gerekiyor. Her ne kadar sert malzemeden yapılsa da bu ağırlıkları kaldırırken küçük çizikler ortaya çıkabilir.

Rogbid SR15 Nasıl Telefon Tutmaya Gerek Bırakmıyor?

Rogbid SR15'in akıllı telefonu tutmanıza gerek bırakmaması, dokunmaya dayalı kontrol desteğinden kaynaklı. Bu özellik sayesinde akıllı telefonunuzu (Android 9.0 üstü ya da iOS 10.0 üstü olması gerekiyor) elinize bile almadan çift dokunma hareketiyle müzik, e-kitap ya da kısa videolar arasında gezinebiliyorsunuz. Öte yandan cihaz, önemli gelişmeleri kaçırmamanız için de titreşimli bildirim desteği sunuyor. Bu da aramaları, mesajları ve diğer bildirimlerin gelmesi hâlinde titreşim yoluyla durumdan haberinizin olmasını sağlıyor.

Rogbid SR15 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Rogbid'in her ne kadar bazı ürünlerine ithalatçı garantili olarak ulaşılabilse de bunların arasında akıllı yüzükler yer almıyor. Tabii, bu biraz da arz ve talep ilişkisine bağlı. Eğer ileride cihaza çok yoğun ilgi olursa Türkiye'de satışa sunulması mümkün hâle gelebilir.

Rogbid SR15'in Fiyatı Ne Kadar?

Rogbid SR15 için 99.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 4 bin 485 TL'ye denk geliyor. Eğer Türkiye'de satışa sunulursa fiyatı gerek vergiler gerek diğer maliyetlerle beraber 7 bin TL'yi bulacaktır. Elbette ki konuya ilişkin açıklamada bulunulmadığını, fiyatın değişebileceğini not düşmekte fayda var.

Editörün Yorumu

Rogbid SR15'in özellikle hasta yakınları için çok önemli bir akıllı yüzük olduğunu düşünüyorum. Uygulama üzerinden kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi gibi en kritik sağlık verilerini inceleyebiliyorsunuz. Beklenmedik bir durum olması durumundaysa geç olmadan uzmana başvurabiliyorsunuz. Türkiye'de satışa sunulursa sadece bunun için bile oldukça talep görecektir.