Çevrim Dışı Harita Destekli Akıllı Saat Tanıtıldı! 21 Gün Pil Ömrü Var

Rollme Hero D5 tanıtıldı. Yeni akıllı saat, 100'ü aşkın spor modu, uzun pil ömrü ve çok daha fazlası ile beraber geliyor. Çevrim dışı harita özelliği bulunan birçok akıllı saate göre daha uygun bir fiyatla birlikte kullanıcıların karşısına çıkan cihaz, sade ve ilgi çekici bir tasarımla birlikte geliyor.

Rollme Hero D5'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1,43 inç

1,43 inç Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 piksel

466 x 466 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Suya Dayanıklılık: 5 ATM

5 ATM Çevrim Dışı Harita Desteği: Mevcut

Mevcut Sağlık Özellikleri: Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, uyku kalitesi takibi

Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, uyku kalitesi takibi Spor Modu: 170'ten fazla

170'ten fazla Pil Ömrü: Günlük kullanımda 21 gün, yoğun kullanımda 10 gün

Günlük kullanımda 21 gün, yoğun kullanımda 10 gün Batarya Kapasitesi: 600 mAh

600 mAh Bağlantı: Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 Renk Seçenekleri: Gri, siyah ve altın

Rollme Hero D5'in Ekran Özellikleri Neler?

Rollme Hero D5, 1,43 inç ekran boyutuna sahip. AMOLED ekran üzerinde 466 x 466 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran boyutu, çoğu bilek için uygun bir boyut sayılır. Ne çok küçük ne de aşırı büyük duracaktır. Öte yandan ekran teknolojisi ise derin siyahlar elde etmeyi ve canlı renklere sahip olmayı mümkün kılacaktır.

Rollme Hero D5'in Pil Ömrü Ne Kadar?

Cihaz, günlük kullanımda 21 güne kadar pil ömrü sağlıyor. Yoğun kullanımda ise bu süre 10 güne kadar düşüyor. Mevcut birçok akıllı saate göre oldukça uzun bir kullanım süresi olduğu söylenebilir. Günlük kullanımda ayda sadece iki kez şarj etmek yeterli olacaktır. Bu arada Nisan ayında tanıtılan Rollme G9 ise günlük kullanımda 15 güne kadar pil ömrü sunan model olarak piyasaya sürülmüştü.

Rollme Hero D5 Suya Dayanıklı mı?

Akıllı saat, 5 ATM suya dayanıklılığa sahip. Bu, 50 metre derinliğe kadar su basıncına dayanıklı olduğu anlamına geliyor ama bu size 50 metre derinlikte kullanılabileceğini düşündürmesin. Sadece yağmur yakarken, el yıkarken, havuzda yüzerken kullanıma uygun. Bunun haricinde tuzlu ya da yüksek sıcaklık seviyesine sahip suya maruz kalmaktan kaçınmak gerekiyor. Yani dalış için uygun değil.

Rollme Hero D5'in Fiyatı Ne Kadar?

Rollme Hero D5 için 69.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 3 bin 241 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması hâlinde fiyatı vergiler ve diğer ek maliyetlerle beraber 6 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili açıklama olmadığını, fiyatın değişebileceğini ayrıyeten not düşelim.

Rollme Hero D5 Türkiye'de Satılacak mı?

Rollme Hero D5'in Türkiye'de satılıp satılmayacağı ile ilgili henüz bir açıklamada bulunulmadı ama şimdiye kadar markanın akıllı saatlerinden bazıları Türkiye'de ithalatçı garantili olarak sunuldu. Bunu göz önüne alacak olursak Rollme Hero D5'in de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Elbette konuya ilişkin açıklama olmadığını, planların değişebileceğini belirtmekte fayda var.

Editörün Yorumu

Çevrim dışı harita özelliği bulunan akıllı saatler genelde bundan çok daha yüksek fiyata sahip olur ama Rollme Hero D5'in söz konusu modellere göre çok daha uygun bir fiyata sahip olduğunu söyleyebilirim. Bunun haricinde cihaz sağlık ve spor takibi konusunda da önemli özellikler içeriyor. Bu özellikler sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından ilgi görecektir.