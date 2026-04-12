Daha Kaliteli Uyumanızı Sağlayan Akıllı Saat Tanıtıldı! Çok Hafif

Rollme, yeni bir akıllı saat tanıttı. Oldukça hafif bir cihaz olan Rollme G9 olarak adlandırılıyor. Özellikle sağlık ve spor konusunda geniş bir kullanıcı kitlesinin beklentilerini karşılayacak bir model olarak tasarlandı. Mevcut akıllı saat pazarına göre uygun bir fiyat etiketi ile birlikte geliyor.

Rollme G9'un Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1,32 inç

1,32 inç Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466

466 x 466 Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 1000 nit

1000 nit Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz Ağırlık: 32 gram

32 gram Batarya Kapasitesi: 500 mAh

500 mAh Bağlantı: Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 Sağlık Takibi: Uyku, kandaki oksijen seviyesi, kalp atış hızı

Uyku, kandaki oksijen seviyesi, kalp atış hızı Spor Modu: 100+

100+ Dayanıklılık: 5 ATM su direnci

5 ATM su direnci Depolama Alanı: 2 GB

2 GB Android Desteği: Android 4.4 ve üstü

Android 4.4 ve üstü iOS Desteği: iOS 10.0 ve üstü

Rollme G9'un Ekran Özellikleri Neler?

Rollme G9, 1,32 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 466 x 466 piksel çözünürlük, 60Hz yenileme hızı ve 1000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Cihazın çözünürlüğü, ekrandaki yazıları net şekilde görmeniz için yeterli görünüyor. Öte yandan AMOLED olması da LCD ekrana kıyasla daha derin siyahlar elde etme ve genel olarak canlı bir görüntüye sahip olma gibi önemli avantajlar içeriyor.

Markanın yeni modelinin sunduğu yüksek parlaklık değeri, yoğun ışık altında dahi ekranı sorunsuz görebileceğiniz anlamına geliyor. Yani elinizle ışığın gelişini kesmenize ya da gölge bir yer aramanıza gerek bırakmayacaktır. Bu segmentteki çoğu akıllı saatin 30Hz yenileme hızına sahip olduğunu göz önüne aldığımızda Rollme G9'un daha akıcı bir ekran deneyimi sunacağını söyleyebiliriz. Menüler arasında gezinirken farkı hissedebilirsiniz.

Rollme G9'un Pil Ömrü Ne Kadar?

Cihaz, gelişmiş navigasyon sistemi etkinleştirildiğinde 20 saate kadar pil ömrü sunuyor ancak buna ihtiyacınızın olmadığı günlük kullanımda 15 güne kadar şarjı bitmeden kullanabiliyorsunuz. Yani ayda sadece iki kere şarj etmek yeterli oluyor. Aslına bakacak olursanız bu, Mart ayının sonunda tanıtılan Rollme PowerX'in yanında epey düşük kalıyor. Öyle ki söz konusu model, günlük kullanımda 40 güne kadar pil ömrü sağlıyor. Boştayken yani hiç kullanılmaması durumunda ise şarjı 100 gün kadar gidiyor.

Rollme G9'un Sağlık ve Spor Özellikleri Neler?

Akıllı saat, kandaki oksijen seviyesi, kalp atış hızı, uyku kalitesi, nefes alıp verme de dahil olmak üzere pek çok sağlık takibi özelliği sunuyor. Marka, hareket hâlinde olduğunuzda doğruluk oranını artırmak için yeni sensörler kullanıyor. Öte yandan cihazın 100'den fazla spor modunu desteklediğini de belirtmekte fayda var. Bu da özellikle sporcular açısından ideal bir model olduğuna işaret ediyor.

Rollme G9'un Ağırlığı Ne Kadar?

Akıllı saat, 32 gram ağırlığa sahip ki bu, taktıktan bir süre sonra varlığını unutabileceğiniz kadar hafif olduğu anlamına geliyor. Hafif olması, size bu saatin dayanıksız olduğunu düşündürebilir ama askeri sınıf dayanıklılığa sahip. Yani çok zorlu koşullara karşı dayanıklı bir yapısı bulunuyor.

Rollme G9'un Depolama Alanı Ne Kadar?

Cihaz, 2 GB depolama alanına sahip. Segmentine göre yeterli görünüyor. MP3 formatında 3 dakika gibi ortalama uzunluğa sahip 300'e yakın şarkı barındırabilirsiniz. Elbette ki şarkının kalitesine göre değişiklik gösterecektir ama onlarca saatlik bir çalma listesi oluşturmaya yetecek bir alan olduğunu söylemek mümkün. Telefona ihtiyaç duymadan müzik dinlemenizi sağlayacak bu modelin kablosuz kulaklıklarla uyumlu çalıştığını da belirtelim.

Rollme G9 Türkiye'de Satılacak mı?

Rollme'nin G9 modelinin Türkiye'de satılıp satılmayacağı henüz açıklığa kavuşturulmadı ancak markanın geliştirdiği akıllı saatler zaman zaman tedarikçiler aracılığıyla Türkiye'ye getiriliyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak yeni akıllı saatin de bu şekilde Türkiye'de satışa sunulabileceğini söylemek mümkün. Tabii ki konuya ilişkin resmî açıklama yapılmadığını, planların değişebileceğini unutmamak gerekiyor.

Rollme G9'un Fiyatı Ne Kadar?

Rollme G9 için 69.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu, güncel kurla 3 bin 126 TL'ye denk geliyor. Eğer cihaz Türkiye'de satışa sunulursa vergiler ve diğer maliyetlerle beraber fiyatı 6 bin TL'ye ulaşabilir. Bu arada G9 modelinden daha uzun pil ömrü sunan Rollme PowerX için 39.99 dolar (1.786 TL) fiyat etiketi belirlenmişti.

Editörün Yorumu

Rollme G9, çevrim dışı harita, pusula ve daha birçok özelliğe sahip. Bu nedenle özellikle doğa aktiviteleri ile uğraşanlar açısından ideal bir model olarak öne çıkıyor. Bana göre bir diğer önemli avantajı da epey hafif olması. 32 gram ağırlığa rağmen askeri sınıf dayanıklılıkta olmasını da epey dikkat çekici buluyorum.