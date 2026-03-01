Lider Belli Oldu! İşte En Çok Satan Akıllı Saat Üreticileri

2025 yılında küresel akıllı saat pazarında en çok satan üreticiler açıklandı. Verilere göre Apple ve Huawei, sadece akıllı telefon pazarında değil, saat pazarında da dikkat çeken bir performans sergiledi. Peki zirvede hangi üretici var, en çok satış yapan üretici hangisi? İşte 2025'te en çok satan akıllı saat markaları...

2025'te En Çok Satan Akıllı Saat Üreticileri

Pazar araştırma şirketi Counterpoint tarafından paylaşılan verilere göre Apple'ın yüzde 23 pazar payıyla birinci olduğunu görüyoruz. 2022'den bu yana ilk kez yükseliş gösteren firma, yüzde 8 büyüme kaydetti. Bunda Watch SE 3, Watch Series 11 ve Watch Ultra 3 gibi uygun fiyatlıdan Premium seviyeye kadar çeşitlenen ürün yelpazesinin büyük etkisi var.

Huawei ise yüzde 17 pazar payıyla ikinci sırada. Bir senede tam yüzde 30 gibi dikkat çekici oranda büyüyen şirketin geçen yılki payı ise yüzde 13'tü. Çin merkezli üreticinin böyle dikkat çekici bir performans sergilemesinin en önemli sebebi ise devletin sağladığı teşvikler ve sübvansiyonlar. Şirket bu destek sayesinde ürünlerini rakiplerine kıyasla daha bütçe dostu tutabiliyor. Bu da satışların artmasını sağlıyor.

Öte yandan üçüncü sırada ise yüzde 9 pazar payıyla Xiaomi yer alıyor. Yüzde 18 büyüme gösteren Çinli şirketin geçen yılki payı yüzde 8 idi. Xiaomi ise güçlü özelliklere sahip ürünleri uygun fiyatla satması, geniş ürün gamı ve marka bilinirliği sayesinde öne çıkıyor.

Güney Kore merkezli Samsung ise yüzde 12 geriledi ve pazar payı yüzde 9'dan yüzde 7'ye düştü. Bunun başlıca sebepleriyse tahmin edebileceğiniz üzere artan rekabet ve rakiplerine kıyasla daha yüksek fiyatlar sunması.

2025'te en çok satan akıllı saat üreticileri şu şekilde:

Sıra Marka 2024 Pazar Payı 2025 Pazar Payı Değişim 1 Apple %22 %23 +%8 2 Huawei %13 %17 +%30 3 Xiaomi %8 %9 +%18 4 Samsung %9 %7 -%12 5 imoo %6 %7 +%9 - Diğerleri %42 %37 -%7

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir marka var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.